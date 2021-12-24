В Южной Корее решили помиловать экс-президента, осужденную за коррупцию на 22 года

Правительство Южной Кореи 24 декабря объявило о помиловании бывшего президента Пак Кин Хе. С 2017 года она находилась за решеткой, отбывая наказание за взяточничество и другие преступления.

В тюрьме 69-летний политик должна была отсидеть в общем 22 года. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на заявление Министерства юстиции страны.

В ведомстве соответствующее решение объяснили необходимостью преодоления прошлых разногласий, а также содействия национальному единству перед проблемами, которые спровоцировала пандемия коронавируса.

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По его словам, после почти пяти лет заключения здоровье Пак Кин Хе "значительно ухудшилось". Экс-лидера страны должны помиловать в следующую пятницу, 31 декабря, вместе с еще 3093 осужденными.

Кратко о скандале с Пак Кин Хе

Пак Кин Хе – корейский государственный и политический деятель, дочь Пак Чон Хи, который был президентом Южной Кореи в 1963-1979 годах. Сама она 5 февраля 2013 стала одиннадцатым президентом страны и первой женщиной на этом посту.

Впоследствии попала в коррупционный скандал: ее обвиняли в превышении властных полномочий, принуждении, подкупе и утечке государственной тайны. Отмечалось, что Пак Кин Хе сговорилась со своей подругой Чхве Сун Соль, чтобы заставить местных конгломератов пожертвовать в общей сложности 77,4 млрд вон ($68 млн) двум некоммерческим организациям. А также требовала взятки от крупнейших бизнес-групп страны, в том числе Samsung.

В декабре 2016 года парламент Республики Корея проголосовал за импичмент президента, а 10 марта решение утвердил Конституционный суд. В течение нескольких месяцев в Южной Корее продолжались протесты как в поддержку устранения политика, так и на ее защиту.

В 2017-м Пак Кин Хе арестовали, а в 2018-м официально признали виновной, присудив совокупно 30 лет заключения и 18 млрд вон штрафа (в то время около $17 млн). Ее подруга Сунь Соль отправилась в тюрьму на 20 лет. Экс-президент называла себя "жертвой политической мести".

В январе 2021 года Верховный суд Южной Кореи окончательно утвердил 20-летний срок ее заключения. Всего Пак Кин Хе должна была провести в тюрьме 22 года, включая двухлетний тюремный срок, присужденный ей в 2018 году за незаконное вмешательство в процесс выдвижения кандидатов правящей на тот момент консервативной партии "Сэнури" (ныне расформирована). Женщина пробыла в заключении четыре года и девять месяцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2017 года Пак Кин Хе заочно осудили в Северной Корее. Там южнокорейского политика обвинили в "ужасном государственном терроризме". Кроме того, КНДР требовала от Сеула выдать им "предательницу".