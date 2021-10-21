В Южной Корее десятки тысяч людей вышли на протесты в костюмах из 'Игры в кальмара': что происходит. Фото и видео

В Южной Корее на улицы городов вышли члены конфедерации профсоюзов (KCTU), требуя гарантий занятости и призывая правительство страны улучшить условия труда и повысить минимальную заработную плату. Участники акции надели костюмы из шоу Netflix "Игра в кальмара", объясняя такой перформанс тем, что они, как и персонажи игры, тоже изо всех сил пытаются заработать на жизнь.

Об этом сообщил Insider. Отмечается, что на митинг вышло около 80 тысяч человек в 13 различных городах Южной Кореи (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

В одном только Сеуле на митинг собралось 27 тысяч человек. Местные власти направили около 12 тысяч полицейских, которые установили "автобусные стены" и заграждения для сдерживания митингующих.

Участники акции одеты в розовые комбинезоны и маски с белыми кругами, квадратами или треугольниками, которые носили персонажи "Игры в кальмара" – южнокорейского вебсериала в жанре выживания. Сериал, состоящий из девяти эпизодов, повествует о группе людей, которые оказались в трудном финансовом положении. Они принимают странное приглашение принять участие в детских играх. Победителя ждет привлекательный приз – 40 млн долларов, но ставки здесь смертельные.

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Митингующие объяснили свой выбор одежды тем, что они также изо всех сил пытаются выжить и заработать на жизнь.

Против участников акции выступила местная власть. Так, в Сеуле на них подали жалобу в полицию за грубое нарушение жесткой политики страны по социальному дистанцированию в условиях пандемии COVID-19.

"Эти ограничения нарушают основные права, предоставленные Конституцией, и несправедливо, что митинги на открытом воздухе считаются более опасными, чем спортивные мероприятия, на которые допускается большее количество зрителей", - заявил Reuters представитель южнокорейской конфедерации профсоюзов Хан Сан Чжин, отвечая на вопрос о жалобах полиции.

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