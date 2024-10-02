В японском аэропорту взорвалась бомба времен Второй мировой: отменили более 80 авиарейсов

Американская бомба времен Второй мировой войны, находившаяся под рулевой дорожкой японского аэропорта Миядзаки на юго-западе страны, внезапно взорвалась. В то время на взлетной полосе находился один самолет, но он еще не выехал на рулевую дорожку, поэтому инцидент прошел без жертв.

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Из-за взрыва бомбы на взлетной полосе образовалась более чем семиметровая воронка, сообщает японский вещатель. Администрация аэропорта Миядзаки была вынуждена отменить более 80 рейсов.

В японском министерстве транспорта заявили, ссылаясь на информацию стражей порядка, что взрыв был вызван американской бомбой времен Второй мировой войны, весом более 225 килограммов. Однако причина внезапной детонации еще не ясна.

На камеры авиационной школы, базирующейся в этом аэропорту, попал момент взрыва. На видео видно, что на взлетной полосе есть один самолет, но рулевая дорожка в момент взрыва была пуста.

После обследования воронки на месте инцидента было обнаружено еще несколько неразорвавшихся старых бомб.

Аэропорт Миядзаки был построен в 1943 году как тренировочный полигон Императорского флота Японии, откуда пилоты-камикадзе осуществляли свои миссии смертников. Неудивительно, что этот полигон американские военные во время Второй мировой войны бомбили очень часто.

Аэропорт расположен примерно в 5 километрах от центрального города Миядзаки, столицы префектуры Миядзаки. Он обслуживает как внутренние, так и международные маршруты.

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