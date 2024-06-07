В Японии заявили, что внимательно отслеживают, чем Россия рассчитывается с КНДР за ракеты

В Японии решительно осудили экспорт из Северной Кореи в Россию баллистических ракет и использование их страной-агрессором в войне против Украины. В Токио внимательно следят за сотрудничеством этих двух стран.

Об этом в пятницу, 7 июня, на заседании Совета безопасности ООН заявила заместитель постоянного представителя Японии при ООН Мицуко Шино, передает "Укринформ".

Она отметила, что передача КНДР этого оружия России является явным нарушением резолюций Совета безопасности ООН. Кроме того, поставки Пхеньяном вооружения Москве "поддерживают агрессивную войну России и увеличивают страдания украинского народа".

Также Шино добавила, что в Японии отслеживают, что Северная Корея получает в рамках этого сотрудничества с РФ в обмен на свои ракеты.

"Мы продолжаем внимательно следить за тем, что Северная Корея получает взамен", – подчеркнула дипломат.

Как сообщал OBOZ.UA, начиная с сентября 2023 года, Северная Корея могла поставить стране-террористу России около 6700 контейнеров с оружием для ведения войны против Украины. Речь идет преимущественно об артиллерийских боеприпасах и снарядах к реактивным системам залпового огня.

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