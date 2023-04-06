В Японии упал в море военный вертолет с 10 армейцами: патрульные корабли вышли на поиски

В четверг, 6 апреля, упал в море японский военный вертолет UH-60JA Black Hawk с 10 членами экипажа. На борту находился также командир дивизии.

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Об этом сообщила американская Associated Press. Издание отмечает, что вертолет упал в море вблизи острова Мияко. Патрульные корабли вышли на его поиски.

Руководитель Наземных сил самообороны Японии Ясунори Моришита рассказал на пресс-конференции, что вертолет UH-60JA Black Hawk исчез с радаров во время выполнения разведывательной миссии к северу от Мияко.

По словам Моришита, позже в этом районе были замечены объекты, похожие на части вертолета. Обломки, которые, вероятно, были частями воздушного судна, находились примерно в 1800 километрах юго-западнее Токио.

Японское информационное агентство Kyodo News сообщило, что корабли береговой охраны также нашли следы нефти, которые могут быть связаны с пропавшим вертолетом, но официальные лица отказались подтвердить эту информацию.

По словам Морисита, вертолет был размещен на ключевой региональной армейской базе в префектуре Кумамото на южном главном острове Кюсю, а одним из 10 членов экипажа является командир дивизии Юичи Сакамото.

Общественное телевидение NHK ранее сообщило, что вертолет исчез с радаров примерно через час после того, как он вылетел с острова Мияко, и примерно за полчаса до запланированного возвращения.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что министерство обороны проводит расследование.

Издание отметило, что Япония активно наращивает свою обороноспособность на юго-западе страны в ответ на усиливающуюся военную активность Китая в регионе, связанную с Тайванем.

Как сообщал OBOZREVATEL, Китай учится вести войну на поражениях России в Украине. Китайские военные аналитики внимательно изучают боевые действия в поисках инноваций и тактики, которые могли бы им помочь в возможном столкновении через Тайвань, вернуть который под свой контроль стремится Пекин.

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