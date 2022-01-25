В Японии археологи нашли древние гробницы в форме замочной скважины: фото со спутника

В Японии с помощью спутниковых снимков обнаружили многочисленные древние курганы, которые в свое время служили местом захоронения членов императорской семьи. Погребения выполнены в форме замочных скважин, они расположены по всей стране и отличаются по размеру.

Как сообщает Daily Mail, исследование гробниц, известных под названием Кофун, провела группа ученых из Миланского политехнического университета. Объекты расположены по особому принципу, что связано с небесным коридором, по которому проходят свои пути Солнце и Луна и который японские императоры ассоциировали с мифическим происхождением своей династии.

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При этом все гробницы отличает специфическая форма "замочной скважины". Исследуемые курганы могут иметь ширину несколько сотен метров и вокруг ров с водой.

Среди гробниц эксперты выделили так называемый Дайсэн-Кофун – один из крупнейших памятников, когда-либо построенных на Земле: его длина составляет 486 метров, а высота достигает 36 метров. Как предположили ученые, в нем мог быть захоронен император Нинток, шестнадцатый по счету правитель Японии.

Построенные между третьим и седьмым веками нашей эры, самые внушительные из них принадлежат полулегендарным первым императорам Японии. Курганы поменьше были созданы для членов семьи и придворной знати.

И хотя таких гробниц на японских островах сотни, подобные исследования ранее никогда не проводились из-за очень большого количества самих памятников и того факта, что доступ в эти районы обычно запрещен.

На территории самих гробниц исследования не проводились. Они ограждены забором и заходить на их территорию все еще запрещается, так как они не рассматриваются властью страны, как объекты культурного наследия, но ассоциируются с частной собственностью.

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