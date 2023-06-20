В Венгрии реставрировали советский мемориал 13 танкистам, погибшим во время Второй мировой войны на венрегской земле, он расположен в 100 км к западу от Будапешта. После нескольких лет "очень сложных переговоров" при участии представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии обелиск на территории национального парка "Дунай-Ипой" был реставрирован за счет российских налогоплательщиков.

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Об этом сообщают российские СМИ, пропагандисты ликуют из-за открытия памятника. В сети же властям Венгрии напомнили, что именно советские танкисты во время венгерского восстания в 1956 году давили танками венгров и заставили сотни тысяч жителей уехать за пределы страны.

Российские пропагандисты ликуют из-за открытия после реставрации советского мемориала 13 танкистам, погибшим 19 марта 1945 года вблизи поселка Чакберень в 100 км к западу от Будапешта. Открытие состоялось 19 июня, к обелиску приехали сотрудники посольства РФ в Венгрии, чтобы возложить к нему венку и цветы.

Мемориал расположен на территории национального парка "Дунай-Ипой"

"Они стояли насмерть, чтобы люди в Советском Союзе и других странах могли жить свободными. Мы никогда не должны забывать об их подвиге", – сказал военный атташе России в Венгрии полковник Олег Смирнов. Он отметил большие усилия, предпринятые для реставрации этого мемориала представительством министерства обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в Венгрии. "Хочется, чтобы все памятники советским солдатам, находились в таком же хорошем состоянии", – добавил военный атташе", – пишут пропагандисты Кремля.

Реставрация проводилась за российские средства. И местные власти в течение нескольких лет противились началу работ. Но в дело включилось правительство Виктора Орбана.

"Как рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС руководитель представительства Минобороны по военно-мемориальной работе в Венгрии Шерали Мамасолиев, переговоры с местными властями о реставрации этого комплекса продолжались несколько лет и оказались чрезвычайно сложными. Дважды вопрос пришлось обсуждать на заседаниях межправительственной комиссии по сотрудничеству между Россией и Венгрией. Виною всему были и бюрократические препоны, и политическая конъюнктура, и даже тот факт, что памятник оказался на заповедной территории национального парка. Тем не менее Мамасолиев счел необходимым выразить признательность венгерским властям за содействие в проведении его ремонта и реставрации", – пишут пропагандисты.

Примечательно, что большой друг президента РФ Владимира Путина Орбан, желая угодить российскому диктатору, наплевал на собственный народ. В международном разведывательном сообществе InformNapalm напомнили: спустя всего чуть более 10 лет после завершения Второй мировой войны советские танкисты снова оказались в Венгрии – чтобы давить танками мирных жителей этой страны.

"Российские СМИ сегодня смакуют незаурядное событие – в Венгрии после реставрации открыли памятник советским танкистам. Наверное, этому событию "весьма радуются" и сами венгры, которых российские/советские танкисты давили во время венгерского восстания 1956 года. Маршал Георгий Жуков "за подавление венгерского восстания" получил 4 звезду Героя Советского Союза, председатель КГБ Иван Серов в декабре 1956 — орден Кутузова 1-й степени", – отмечено в сообщении.

Вследствие подавления "венгерского восстания" советскими войсками из Венгрии вынуждены были бежать почти 200 тысяч граждан. Для них в Австрии создавали лагеря беженцев в Трайскирхене и Граце.

"Но это не мешает сейчас правительству Венгрии прислуживать Москве и совершать позорные действия в интересах Кремля", – резюмировали в InformNapalm.

Напомним, в МИД рассказали о судьбе украинских пленных, которых РФ передала Венгрии. Граждане Украины, по данным украинского внешнеполитического ведомства, удерживаются в изоляции. К ним не допускают украинских дипломатов.