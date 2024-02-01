В Великобритании задержали 'экс-губернатора' Севастополя за обход санкций – СМИ

В Великобритании якобы задержали бывшего "губернатора" захваченного российскими войсками Севастополя в Крыму Дмитрия Овсянникова за уклонение от санкций. Его разоблачило Национальное агентство по борьбе с преступностью.

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Как пишет издание The Insider, такую информацию обнародовали журналисты The Times в среду, 31 января. Однако статья появилась только в печатной версии издания. Как отмечается, соавтор материала Том Парфитт якобы подтвердил подлинность данных.

Как пишут журналисты, Овсянникова задержали в Лондоне в его доме и сейчас он находится под арестом.

Суд над "экс-губернатором" Севастополя назначен на 20 февраля. Ставленника российских оккупантов в Великобритании обвиняют в обходе санкций и открытии счета в Лондонском банке, также в четырех платежах на общую сумму 65 тысяч фунтов стерлингов и в хранении 77,5 тысяч фунтов стерлингов наличными.

В материале сказано, что в отношении Овсянникова действовали санкции Европейского союза. Однако в феврале 2023 он потребовал вывести его из-под санкций, поскольку больше не был в должности, за которую попал под экономические ограничения. Его апелляционную желобу удовлетворили.

Однако Великобритания вышла из ЕС и не снимала санкции с "экс-губернатора" Севастополя.

"Овсянников является санкционным лицом в Великобритании, что накладывает ограничения на его доступ к деньгам и финансовым услугам", – отмечает газета.

На "должности" в захваченном Россией Крыму Дмитрий Овсянников находился с 2017 по 2019 год. Позже он был назначен заместителем министра промышленности и торговли страны-агрессора России.

В 2020 году его уволили из российского правительства и исключили из партии "Единая Россия" из-за того, что он устроил дебош в аэропорту Ижевска.

Как сообщал OBOZ.UA, в госбюджет Украины перечислено 32 млн грн подсанкционного российского олигарха. Эти средства ранее принадлежали крупнейшему в Украине производителю металлургического глинозема и гидроксида алюминия – Николаевскому глиноземному заводу. Соответственно, вероятно, речь идет о контроллирующем его олигархе Олеге Дерипаске.

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