В Ватикане зажгли главную рождественскую елку. Фото и видео

В Ватикане на площади Святого Петра установили 28-метровую рождественскую елку. Праздничные огни на дереве торжественно зажгли в пятницу, 10 декабря. Церемонию возглавил архиепископ Фернандо Вергес Альсага.

Как пишет Vatican News, возраст ели – 113 лет, ее привезли в Ватикан из деревни Андало в регионе Трентино на севере Италии. Рождественское дерево украшено 600 деревянными игрушками, которые изготовлены вручную.

Отмечается, что для иллюминации использовали гирлянды с низким энергопотреблением.

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Рядом с елкой разместили традиционный рождественский вертеп. Больше 30 фигур в костюмах и ясли были доставлены в Ватикан из перуанской деревни Чопка в Андах.

Еще один ватиканский вертеп расположен в зале аудиенций имени Павла VI.

Праздничные символы будут находиться на площади Святого Петра до воскресенья 9 января 2022 года. В этот день католики отмечают Крещение Господне, которым завершается рождественский период.

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