В Вашингтоне состоялась Украинская неделя: о чем удалось договориться с партнерами из США

Война в Украине идет уже год. И хотя в противостоянии с одной из величайших армий мира наша страна получает всяческую международную помощь, военный конфликт продолжается. Ради того, чтобы в очередной раз привлечь внимание американского сообщества на самом высоком уровне к событиям в Украине и привлечь США к дальнейшей поддержке, в Вашингтоне была организована Украинская неделя. Какие ключевые события произошли и о чем удалось договориться с американскими партнерами, читайте в этом обзоре.

Видео дня

Традиции президентов

Одним из важнейших событий, ежегодно собирающих руководителей государств, американских конгрессменов, сенаторов, представителей демократов и республиканцев, общественных и религиозных организаций, а также более 5000 уважаемых гостей со всех континентов, является Национальный молитвенный завтрак в США. Традицию начал президент США Дуайт Эйзенхауэр в 1953 году и с тех пор Национальный молитвенный завтрак стал платформой для международного общения, поддержки и поиска путей для улучшения жизни человечества.

В этом году впервые в мероприятии принял участие президент Украины Владимир Зеленский.

"Миллионы украинцев просят изгнание захватчиков из нашей Родины, а значит – восстановление мира. Мы верим в Бога. Мы не допускаем уныния. Благодаря храбрости наших воинов. Благодаря помощи друзей свободы в мире. Благодаря Президенту Байдену и всем вам – лидерам и людям, которые помогают. И у нас есть этот шанс! Шанс выгнать зло, пришедшее на нашу землю под российским флагом", – отметил Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам Национального молитвенного завтрака.

Украина в повестке дня в США

В это же время в Вашингтоне началась Украинская неделя – ряд мер, призванных привлечь внимание общественности США к войне в Украине. В течение нескольких дней проходили деловые и неформальные встречи, семинары, дискуссионные панели, где украинская делегация знакомила мировое сообщество с наглядными последствиями войны.

"Особенно важна работа и обращение к тем группам американского общества, которые испытывают определенную усталость, или, возможно, не имеют аргументов, почему нужно помогать Украине. К тем верстам, которые находятся под влиянием тех политиков, которые на время избирательной кампании заявляли о том, что нужно завершать поддержку Украины финансами или оружием", – рассказывает соорганизатор Украинской недели в Вашингтоне Павел Унгурян.

Одним из ключевых событий недели стал Украинский молитвенный завтрак. На мероприятии присутствовали американские конгрессмены и сенаторы, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в США Оксана Маркарова, украинские политики, артисты, а также все ключевые религиозные конфессии в Украине.

Кроме того, среди участников завтрака присутствовали также военные защитники Украины, которые получили тяжелые ранения в результате вторжения и потеряли конечности. Проблема реабилитации потерявших конечности военных, защищая Украину, возникла очень остро. Сейчас более 2 тысяч раненых нуждаются в помощи по протезированию.

"В течение недели мы искали инвесторов, общались с клиниками и привлекали донаты для протезирования. И произошло чудо. В последнее утро нашего пребывания в Америке после многих проведенных встреч у двух наших военных были подтверждены бесплатные реабилитация и протезирование в этой стране. Мы даже не могли оправиться от этой новости: компания Protezfoundation взяла на себя все расходы и обязанность предоставить им самые современные протезы. Действительно, это счастье увидеть улыбки на их лицах и понимать, что с такими людьми и Богом в сердце мы непобедимы!", – рассказал герой Украины , военный Дмитрий Финашин.

Также участниками Украинского молитвенного завтрака стали дети, родители которых погибли на войне. Тема детей войны стала особенно чувствительна для всех гостей недели.

"Чрезвычайно трогательным был момент, когда в зале приглушили свет, и на экране показали имена и фотографии погибших в Украине деток. Все присутствующие зажгли свечи, и звучала молитва за Украину за детей. Люди просто плакали. Люди просто вместе с Украиной проходили эту боль и давали обещание помогать Украине до самой победы", – говорит Павел Унгурян.

Экономическое партнерство

В рамках Украинской недели также прошли деловые мероприятия, где обсуждались перспективы возобновления Украины после войны и будущих совместных инвестиционных проектов. Так, на встрече US-Ukraine Business Council (USUBC) участники определили направления восстановления инфраструктуры, разрушенной в результате вторжения. Также темами общения стали инвестиции в добычу полезных ископаемых, аграрный сектор, транзитный потенциал Украины и другие отрасли экономики.

Совместные действия обсуждались также во время состоявшегося в рамках Украинской недели в Вашингтоне Форума украинско-американского партнерства. По результатам форума участники договорились организовать украинские недели или дни и в других американских городах и привлекать к поддержке американцев в каждом штате.

Завершилась Украинская неделя в Вашингтоне гала-вечером с участием украинской диаспоры, уважаемых гостей, артистов США и Украины. Гостей события вдохновили выступления Александра Пономарева и группы DZIDZIO.

"В это непростое, но очень важное для Украины время в Вашингтоне объединились светлые силы ради победы добра. Хотел бы поблагодарить Соединенные Штаты Америки и всех американцев за помощь. Только объединив все демократические силы можно остановить это настоящее зло", – говорит Михаил Хома, солист группы DZIDZIO.

Будет ли помощь

В условиях продолжительного военного конфликта поддержка международных партнеров крайне необходима. Все усилия Украинской недели были нацелены на то, чтобы и по ту сторону океана было понятно, какие ужасные последствия для всех эта война. Как ответили США?

Обе партии Конгресса США выразили максимальную поддержку и готовность помогать на практике.

"Мы собираемся и дальше поддерживать украинцев. Мы будем настаивать на каждом долларе, который им нужен на гуманитарную и военную помощь, на оборонное военное оборудование, чтобы они могли защитить свою страну. Я также хочу отвергнуть этот нарратив, продвигаемый некоторыми радикальными политиками, что каким-то образом Украина даже отдаленно несет ответственность за эту войну, или за это отвечает кто-либо другой кроме Владимира Путина и военных преступников его режима. Поэтому мы и дальше будем поддерживать Украину", – говорит конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик.

"Мы начинали финансировать и оказывать помощь исходя из прогнозов партизанской войны, потому что мы думали, что эта война скоро закончится. К сожалению, пока мы находимся в разгаре жестокой долгосрочной войны. И Путина не беспокоит эскалация. Он делает то, что считает нужным, чтобы выиграть войну. Мы должны ответить на это", – отметил конгрессмен-демократ Майк Куигли.

Когда Украинская неделя уже почти завершилась, произошло еще одно важное событие: президент США Джо Байден выступил в Конгрессе США с речью "О состоянии государства". В своем обращении он посвятил отдельное время Украине и заверил, что США будут поддерживать нашу страну столько, сколько это будет необходимо.