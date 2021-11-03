В Турции нашли головы скульптур греческих богов Афродиты и Диониса, которым 5 тыс. лет. Фото

Во время раскопок в древнем городе Айзаной на западе Турции в русле ручья археологи обнаружили скульптурные головы греческих богов Афродиты и Диониса. Тела статуй были найдены во время предыдущих раскопок.

Как рассказал DailyMail, со ссылкой на археолога Гохан Коскуна, найденные статуи натолкнули специалистов на мысль, что в этом районе ранее могла находиться скульптурная мастерская, где, собственно, такие статуи изготавливались. В августе этого года в Айзаной также была обнаружена статуя древнегреческой богини Гигии, богини здоровья и чистоты (чтобы посмотреть фото, видео, доскролльте до конца страницы).

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Археолог подчеркнул важность находки. По его словам найденные артефакты свидетельствуют о том, что греческая культура продолжала играть важную роль даже после того, как на территории современной Турции стала господствовать Римская империя.

Отметим, древний город Айзаной имеет 5000-летнюю историю. Он располагался в 50 километрах от центра города Кютахья (один из древнейших городов на территории современной Турции). Айзаной включен в Предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году.

Богиня Афродита – защитница любви и красоты. Согласно древнегреческой мифологии, Афродита является дочерью бога неба – Урана. В основном у Афродиты "просили" сильную и крепкую любовь, а также отношения, полные страстных отношений.

Бог Дионис – считается что именно он, одомашнил дикую виноградную лозу, изобрёл вино. Дионис был самым младшим сыном Зевса и единственным среди олимпийцев, у кого мать была смертной. Также он был единственный среди пантеона древнегреческих богов, покровительствовал женщинам.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские археологи нашли следы древнего поселения в Тернопольской области, которое играло важную роль в казачьи времена, а также было домом для людей в дохристианский период.