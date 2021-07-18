Доброго времени суток всем Друзьям. Об основных событиях, находившихся в центре внимания в США в течение последней недели.

* Сначала коротко о некоторых новостях недели, о которых мы не говорили раньше.

- Государственный секретарь Тони Блинкен провел в среду В Вашингтоне встречу с министром иностранных дел Франции Жаном-Ивом Ле Дрианом. Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили положение в Гаити и в Ливане в связи с кризисами в этих странах, а также, как говорится в официальном сообщении

"они согласились с необходимостью совместных усилий США и Европы по противодействию российской агрессии и противодействию нарушениям прав человека, принудительной торговой практике и агрессивной внешней политике Китайской Народной Республики. Они также рассмотрели текущие усилия по возвращению к взаимному соблюдению JCPOA" (JCPOA – соглашение об иранской ядерной программе, из которого вышел Трамп, и которое Иран перестал после этого соблюдать).

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- Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что поставит в ближайшую среду на голосование в Сенате вопрос о начале дебатов по двухпартийному компромиссному законопроекту о вложении примерно $579 миллиардов бюджетных денег в реконструкцию традиционной инфраструктуры (дороги, железные дроги, мосты, развитие общественного транспорта в городах, обеспечение повсеместного доступа к широкополосному интернету). Одновременно сенаторы демократы достигли соглашения о том, что будут готовить бюджетную резолюцию в рамках процесса пересмотра текущего бюджета, что позволит им принять простым большинством голосов в Сенате законопроект о вложении примерно $3.5 триллионов в развитие зеленой энергетики, массовое производство электромобилей и строительство зарядных станций для них, создания по всей стране сети доступных детских садов и системы по уходу за пожилыми людьми, в расширение программ медицинского страхования Medicare для пенсионеров и Medicaid для людей с низкими доходами и в обеспечение бесплатного образования в системе community college (чтобы было понятно для выходцев из бывшего ссср – эти учебные заведения в США во многом аналогичны советским техникумам и позволяют получить в ходе двухлетней учебы соответствующую специальность).

Ранее возражавшие против принятия такого законопроекта без участия республиканцев сенаторы Манчин и Синема свои возражения сняли. Республиканцы скорее всего не дадут в поддержку этого законопроекта ни одного голоса. Между тем, принятие этого законопроекта не только приведет к существенным положительным изменениям в жизни американцев, созданию многочисленных стабильных новых рабочих мест, но сделает США лидером процесса перехода всех развитых стран мира на использование возобновляемых источников энергии вместо традиционных ископаемых источников – нефти, газа и угля. А это очень положительно отразится на всем, что происходит в мире, и возможности нефтегазового шантажа в политике будут резко сокращаться.

Сейчас становится очевидным, что этот, крупнейший со времен "Нового Курса" Франклина Рузвельта законопроект о государственных инвестициях в экономику, имеет все шансы быть принятым ближайшей осенью.

* А сейчас о том, что больше всего обсуждалось в США в течение уходящей недели.

На уходящей неделе были представлены сигнальные экземпляры сразу трех книг, рассказывающих о последних месяцах пребывания Трампа в Белом Доме. По традиции, ведущие газеты и журналы публикуют обзоры на основе ознакомления с сигнальными экземплярами книг, обсуждается их содержание и в популярных аналитических телепрограммах.

Среди этих книг выделяется 500-страничная книга журналистов газеты Вашингтон Пост Кэрол Леонниг и Филипа Ракера "Я один могу исправить это. Катастрофический последний год Дональда Трампа". Книга посвящена 12 последним месяцам пребывания Трампа в Белом Доме. Леонниг и Ракер полтора года назад издали еще одну книгу о Трампе, ставшую бестселлером – "Очень стабильный гений".

Попробуем остановиться на самых важных моментах, описанных в книге, со слов тех журналистов, которые ее прочитали и написал о ней в своих изданиях.

В марте 2021 года Трамп согласился встретиться с Леонниг и Ракером. Описание некоторых подробностей беседы приводит в своей статье на сайте NPR – Национального Общественного Радио Рон Элвиг.

"Если бы Джордж Вашингтон воскрес из мертвых и выбрал Авраама Линкольна своим вице-президентом, - сказал им Трамп, - я думаю, им было бы очень трудно победить меня".

Ракер и Леонниг пишут, что в ходе их встречи Трамп продолжал настаивать на том, что он на самом деле выиграл выборы, выражал глубокое разочарование ключевыми фигурами республиканцев, включая сенатора Джона Маккейна ("плохой парень") и лидера республиканцев в Сенате Митча Макконнелла ("Я не думаю, что он достаточно умен").

Трамп ругал в разговоре своего вице-президента Пенса, генерального прокурора Барра и трех назначенных им членов Верховного суда США. Особенно досталось судье Бретту Кавано. Трамп считает, что он должен был попытаться вмешаться с целью пересмотреть результат выборов в качестве благодарности за то, что в 2018 году Трамп продолжал поддерживать его номинацию в Верховный Суд несмотря на выдвинутые против него обвинения в сексуальных домогательствах.

Однако, одним из главных моментов, описанных в книге, являются события, связанные с председателем Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США четырехзвездным генералом Марком Милли, назначенным на этот высший в армии пост Трампом в 2018 году. Много фактов, касающихся этой части книги, приводит в своей статье в журнале Нью-Йоркер Сюзан Глассер. Ее статья интересна еще и тем, что она нашла независимые подтверждения фактам изложенных в книге.

В воскресенье, 3 января 2021 года, Трамп проводил в Белом Доме совещание, в котором участвовал генерал Милли. Темой совещания была ядерная программа Ирана. В течение всего времени после выборов Милли предпринимал усилия, чтобы гарантировать, что Трамп не вступит в военный конфликт с Ираном в рамках своей кампании, направленной на отмену результатов выборов 2020 года и сохранение своей власти. Генерал Милли опасался, что Трамп будет настаивать на нанесении удара по Ирану, который может спровоцировать полномасштабную войну.

В самом конце встречи Трамп объявил о предстоящем митинге своих сторонников 6 января, спросив генерала Марка Милли и исполняющего обязанности министра обороны Кристофера Миллера, готовы ли они к тому, что Трамп уже пообещал в Твиттере, будет "диким протестом". "Это будет большое дело", - услышал Милли слова Трампа. "Вы готовы к этому, не так ли?". Это был последний раз, когда тогдашний президент разговаривал со своим председателем Объединенного комитета начальников штабов. Всего через три дня, 6 января, произошел захват Капитолия толпой сторонников Трампа, в попытке помешать Конгрессу ратифицировать победу Байдена.

Леонниг и Ракер пишут в своей книге, что Трампа утверждал, что 6 января на его митинг собралась "любящая толпа". И уверял, что в этой толпе "было более миллиона человек". Никто не знает точно, сколько людей там на самом деле было, но по нескольким хорошо обоснованным оценкам, в трампинге, после которого последовал захват Каиптолия, участвовало от 30 до 40 тысяч человек.

Генерал Милли считал после выборов 3 ноября 2020 года, что существует два сценария, являющихся ночными кошмарами – первый состоял в том, что Трамп прикажет использовать армию для того, чтобы остаться у власти, то есть попытается совершить военный переворот. Второй – прикажет нанести удар по Ирану, который спровоцирует войну. Милли опасался, что это был "момент Рейхстага" для Трампа, сравнивая этот момент с организованным гитлером в 1933 году поджогом Рейхстага с целью спровоцировать кризис, чтобы затем "спасать" от него страну.

Чтобы предотвратить такое развитие событий, Милли в конце 2020 года проводил ежедневные ранние утренние телефонные беседы с руководителем аппарата Белого дома Медоусом и госсекретарем Помпео, видя свою задачу в том, чтобы не произошло непоправимых катаклизмов до инаугурации Джо Байдена. Милли повторял в те дни своим ближайшим помощникам, с которым он также проводил ежедневные совещания: "То, что мы должны делать сравнимо с тем, что нам нужно посадить самолет, у которого "оба двигателя отказали, шасси заклинило, мы в аварийной ситуации. Наша задача - безопасно посадить этот самолет и осуществить мирную передачу власти 20 января".

Сильнейшее противостояние между высшим военным официальным лицом страны и главнокомандующим выстраивалось начиная с лета 2020 года. Летом, во время массовых, многотысячных протестов на улицах американских городов, разгоревшихся после убийства полицейским Джорджа Флойда в Миннеаполисе, Трамп заявил Милли и министру обороны Эсперу, что необходимо применить закон о восстании, ввести армию в города и прекратить демонстрации с помощью армии. И Милли, и Эспер категорически этому воспротивились.

1 июня 2020 года Трамп устроил фотосессию с перевернутой Библией в руках у церкви святого Джонса неподалеку от Белого Дома. Для того, чтобы президент мог туда пройти, при помощи слезоточивого газа и конной полиции были разогнаны демонстранты, собравшиеся в Лафайет-парке у Белого Дома. Милли и Эспер сопровождали Трампа. Уже через несколько дней генерал Милли, выступая на выпускной церемонии в военной академии, публично извинился за свое участие в этой фотосессии, сказал, что сожалеет о нем, что не должен был этого делать. Еще через несколько дней, на совещании по вопросам Афганистана, проходившем в Овальном кабинете, Трамп потребовал от Милли объяснить, почему он извинился; Извинения, сказал ему Трамп, являются признаком слабости. "Там, откуда я пришел, это не так", - ответил Милли, - "Я не ожидаю, что вы это поймете, но для нас это этика, это наш долг".

Перед выборами Милли разработал план действий на период, предшествующий инаугурации. Он обозначил четыре цели: во-первых, США не должны быть втянуты в войну за границей без надобности; во-вторых, американская армия не должна использоваться на улицах американских городов против американского народа с целью удержания Трампа у власти; в-третьих, должна быть обеспечена целостность вооруженных сил; и, наконец, необходимо сохранить свою честность.

По мере того, как кризис разворачивался и опасения Милли по поводу того, что президент не смирится с поражением, сбывались, он неоднократно проводил совещания с членами комитета начальников штабов – с командующими родов войск. Он предупреждал их в возможности издания Трампом незаконных приказов, и говорил о том, что они не должны выполнять таких приказов, не позвонив ему и не посоветовавшись с ним. Это очень похоже на последние дни в Белом Доме президента Никсона, когда министр обороны Шлезинджер предупредил военных не выполнять возможный приказ Белого Дома о нанесении ядерного удара без предварительной консультации с ним.

Милли разговаривал со спикером Палаты Представителей Нэнси Пелоси, с лидером тогдашнего республиканского большинства в Сенате Митчем МакКоннеллом, а также с представителями будущей администрации Байдена: Трамп может попытаться совершить переворот, но он потерпит неудачу, потому что ему никогда не удастся вовлечь в это американских военных, ЦРУ и ФБР – людей с оружием. "Мы верны Конституции США, и мы не собираемся участвовать в политике".

Рон Элвиг, подводя итог в своей статье о книге на сайте NPR, пишет:

"Трамп многого не знает или, похоже, не хочет знать. Он продемонстрировал, как мало он, кажется, знает о науке, истории, текущих мировых делах, работе правительства, законах, Конституции - или даже о тонкостях рекламных и маркетинговых кампаний. В конечном итоге мы должны заключить, что существует связь между отсутствием у этого человека интереса к тому, как на самом деле устроен мир, и его инстинктивных попытках переделать мир по образу и подобию, которые ему больше нравится.

И, может быть, это настолько близко к пониманию сути Дональда Трампа, насколько это возможно".

* И о пандемии.

- В течение последних семи дней в США зарегистрировано 219,011 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией или в среднем 9 новых случаев на 100 тысяч населения в день. Это рост на 135% за последние две недели.

- За последнюю неделю от осложнений коронавирусной инфекции умерли 1,864 американца.

- Директор CDC (Центра по контролю за опасными заболеваниями) Рошел Валенски назвала в пятницу нынешний ход пандемии пандемией невакцинированных. Наибольший рост числа заболевших наблюдается в "красных", республиканских штатах, где наименьшее число вакцинированных людей. Арканзас – в среднем 34 случая в день на 100 тысяч населения, вакцинировано 32%; Миссури – 32 случая в день на 100 тысяч населения, вакцинировано 40%; Флорида – 30 в день случаев на 100 тысяч населения, вакцинировано 47.3% (рост на 190% за две недели); Луизиана – 26 случаев в день на 100 тысяч населения, вакцинировано 36.1%

Например, в Нью-Йорке регистрируется в среднем 4 новых случая в день на 100 тысяч населения, вакцинировано 55.8%; в Массачусетсе 3 случая в день на 100 тысяч населения, вакцинировано 63%.

Более половины новых случаев заболевания вызваны "Дельта"-штаммом коронавируса, являющемся значительно более контагиозным, чем его изначальная версия.

- В стране по состоянию на вечер субботы полностью вакцинировано 160.7 миллионов человек (48.4% от всего населения). 185.4 миллиона американцев (55.8%) сделали по крайней мере первую из двух прививок от коронавируса. В среднем в течение последней недели делалось 519,678 прививок в день.

Спасибо всем, кто прочитал. Всем желаю здоровья, хорошего воскресенья и хорошей следующей недели. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга.

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