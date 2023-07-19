В центре крупнейшего города ЮАР раздался взрыв: есть пострадавшие. Фото и видео

В среду, 19 июля, мощный подземный взрыв произошел в центре Йоханнесбурга, Южная Африка. Он привел к частичному разрушению дороги в деловом квартале.

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Об этом сообщает местное издание Crisis 24. На месте работают спасательные службы (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В центре Йоханнесбурга произошел мощный взрыв.

Около 17 часов по местному времени произошел взрыв в центре Йоханнесбурга. В результате взрыва проезжая часть обрушилась, а также были повреждены несколько автомобилей. На данный момент подробности об инциденте и причинах произошедшего пока не раскрыты, но власти и эксперты, вероятно, занимаются расследованием происшествия.

По предварительной информации, в результате инцидента пострадали по меньшей мере 10 человек, и на данный момент сообщений о погибших нет.

Люди, присутствовавшие на месте, заметили, что перед взрывом над асфальтом возник белый пар. В настоящее время в районе стоит запах газа.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июля этого года жители крупнейшего города Южной Африки Йоханнесбурга были ошеломлены первым за десять лет снегопадом, который превратил город в зимнюю страну чудес. Многие дети впервые в своей жизни увидели снег.