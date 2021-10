В центре Бейрута вспыхнули масштабные протесты, началась стрельба: есть погибшие и раненые. Фото и видео

В городе Бейрут, столице Ливана, в четверг, 14 октября, произошла стрельба во время митинга, организованного движениями "Хезболла" и "Амаль". По предварительным данным погибли как минимум пять человек, более 50 получили ранения.

Об этом сообщает агентство Reuters. Стрельба произошла возле Дворца правосудия. Протестующие требовали отстранить 47-летнего судью Тарека Битара, который ведет дело о взрыве в порту Бейрута в 2020 году. В совершении взрыва обвиняют членов "Хезболлы".

Как пишет издание, в течение нескольких часов раздавались очереди из автоматов, а также несколько взрывов, которые, по всей видимости, были выпущены в воздух реактивными гранатами.

Как рассказал источник, одной из погибших была женщина, в которую попала пуля, когда она находилась в своем доме. В соседней школе учителя велели ученикам лечь на землю лицом вниз, положив руки на голову.

Как сказано в материале, в армии заявили, что стрельба была направлена ​​против протестующих, которые проезжали по кольцевой развязке, расположенной в районе, разделяющем христианские и шиитские мусульманские кварталы.

A sniper opens fire at a Hezbollah-Amal protest to demand the removal of Bitar, the judge in charge of investigating the Beirut port explosion. There are dead and wounded. A very dangerous escalation pic.twitter.com/lZdWIlXHep