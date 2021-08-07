В Токио мужчина устроил резню в поезде: пострадали 10 человек. Видео

В пятницу вечером, 6 августа, в столице Японии Токио в пригородном поезде на пассажиров напал мужчина с ножом. В результате атаки пострадали 10 человек.

Нападение произошло в районе Сэтагая на западе города возле станции Сейджогакуэн около 20:40 по местному времени. Как пишет BBC, злоумышленник скрылся с места преступления, но позже сдался, устав бежать от полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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Правоохранители подтвердили, что был задержан 30-летний мужчина, но не стали вдаваться в детали. При этом, по данным местных СМИ, жертвами нападения стали женщины, которые якобы разозлили подозреваемого тем, что "выглядели счастливыми".

Машинист остановил поезд сразу после того, как услышал шум в вагоне. 9 из 10 раненых госпитализировали, у одной из потерпевших тяжелые травмы из-за ранения в спину, остальные пострадали меньше.

Электричку из-за инцидента пришлось остановить, пассажиров по рельсам довели до ближайшей станции.

Отмечается, что такие преступления для Японии – редкость, а в Токио, где произошло нападение, сейчас действуют усиленные меры безопасности из-за Олимпийских игр-2020. Подобные инциденты с погибшими и пострадавшими случались в 2018 и 2019 годах.

OBOZREVATEL, в Киевской области пассажир напал на таксиста, избил его и нанес несколько ударов ножом. Конфликт якобы начался из-за того, что водитель отказался сократить дорогу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области пассажир напал на таксиста, избил его и нанес несколько ударов ножом. Конфликт якобы возник из-за того, что водитель отказался сократить дорогу.