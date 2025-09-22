В 'Талибане' отреагировали на требование Трампа вернуть США авиабазу Баграм в Афганистане

Правительство "Талибана" отказалось выполнить требование президента США Дональда Трампа о возвращении под контроль Вашингтона стратегической авиабазы Баграм в Афганистане. Этот объект американские войска оставили в 2021 году во время хаотичного вывода контингента.

После этого момента база перешла под контроль талибов. Об этом пишет АР.

Что заявил Трамп

В субботу Трамп объявил, что Соединенные Штаты "ведут переговоры с Афганистаном" о возвращении Баграма. Он не уточнил деталей, но подчеркнул, что хочет вернуть базу "немедленно". На вопрос журналистов о возможном военном захвате объекта Трамп ответил отрицательно.

"Мы не будем об этом говорить. Мы хотим вернуть его и вернуть немедленно. Если они не сделают этого, вы узнаете, что я сделаю", – сказал он.

Во время недавнего визита в Великобританию Трамп намекнул, что Талибан может быть готов к уступкам, поскольку "им от нас что-то нужно". Несмотря на отсутствие официальных дипломатических отношений, Вашингтон и талибы последние месяцы контактировали по вопросам обмена заложниками.

Ответ Кабула

В воскресенье главный представитель "Талибана" Забиулла Муджахид отверг любые возможности возвращения Баграма США и призвал Вашингтон к "реализму и рациональности". Он напомнил о Дохийском соглашении, по которому Соединенные Штаты обязались не применять силу против территориальной целостности Афганистана и не вмешиваться в его внутренние дела.

"Афганистан проводит экономически ориентированную внешнюю политику и стремится к конструктивным отношениям со всеми государствами на основе общих интересов", – подчеркнул Муджахид в своей заметке на X.

Начальник штаба Минобороны Афганистана Фасихуддин Фитрат сделал заявление еще жестче.

"Уступить кому-то даже пядь нашей земли немыслимо и невозможно", – сказал он.

Что предшествовало

В прошлом году талибы отметили третью годовщину захвата Баграма масштабной выставкой брошенной американской техники, ставшей символом их победы. Сам Трамп регулярно критикует своего предшественника Джо Байдена за "вопиющую некомпетентность" при выводе войск из Афганистана, который завершил самую длительную войну США.

Несмотря на отдельные контакты между Вашингтоном и талибами, никаких признаков, что Кабул готов уступить стратегическую базу, пока нет.

