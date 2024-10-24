'Укрепление связей со странами Глобального юга': в султанате Оман открыли посольство Украины. Фото

В оманской столице Маскате состоялось открытие нового заграничного дипломатического учреждения нашей страны, Посольства Украины в султанате Оман. Учреждение открыли министры иностранных дел Украины Андрей Сибига и Оман Бадр бин Хамад Аль-Бусаиди.

Видео дня

Посольство Украины в Омане стало восьмым зарубежным дипучреждением в волне расширения дипломатического присутствия Украины в Африке и на Ближнем Востоке. Как отметили в МИД Украины, присутствие главы МИД Омана на мероприятии "стало знаком особого уважения к нашему государству".

Открытие новых посольств в государствах Африки и Ближнего Востока является частью более широкого внешнеполитического курса по укреплению связей Украины со странами так называемого "глобального юга", отметил Андрей Сибига. Он выразил благодарность как оманскому коллеге Бадру Аль-Бусаиде, так и Его Величеству Султану Оману и оманским чиновникам за содействие в открытии украинского дипучреждения.

Сибига выразил уверенность, что деятельность нового зарубежного учреждения "выведет двусторонние отношения Украины и Омана на качественно новый уровень".

Султанат Оман имеет стратегическое значение для Украины, учитывая свое географическое расположение, критически важную роль в цепях поставок энергоресурсов, место на мировом энергетическом рынке как члена ОПЕК, возможности поставки украинского продовольствия в государства восточной Африки, и авторитетный голос в Совете сотрудничества арабских государств Залива.

В ходе открытия посольства глава МИД Украины также встретился с украинской диаспорой Омана.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском городе Казани продолжается очередной саммит BRICS. Москва и Пекин возлагают на него большие надежды. Можно уже сейчас сказать, что по его итогам будут сделаны сенсационные заявления по поводу "глобального юга". Но это будут намерения о намерениях, ведь вряд ли сейчас группа этих стран сможет перевернуть мировой порядок, как бы им этого ни хотелось.