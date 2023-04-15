В Судане продолжаются вооруженные стычки: есть погибшие и раненые

В результате столкновений между армией и Силами быстрого реагирования (SRF) в Судане в субботу, 15 апреля, погибли по меньшей мере три человека. Кроме того, десятки людей получили ранения.

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Об этом сообщает издание AP. В столице Судана Хартуми была слышна стрельба и выстрелы после нескольких дней напряженности между армией страны и Силами быстрого реагирования (RSF).

Согласно отчету профсоюза врачей, в результате сегодняшних столкновений в столице Хартуми погибли как минимум три мирных жителя, а десятки людей получили ранения.

"Жестокие бои вспыхнули в субботу в столице Судана между военными и мощными военизированными силами страны, что вызвало опасения по поводу более широкого конфликта в охваченной хаосом стране", – отмечает издание АP.

ВВС пишет, что солдат суданской армии избил корреспондента BBC News Arabic в Хартуме, Мохамеда Османа. Солдаты остановили автомобиль журналиста в городе Омдурман и доставили его в штаб армии. Во время объяснения одному из офицеров причины пребывания на улицах города, солдат нанес удар журналисту сзади по голове.

Напомним, что 15 апреля в столице Судана Хартуми после нескольких дней напряженности между армией страны и Силами быстрого реагирования (RSF) была слышна стрельба и выстрелы. Представители RSF, командованные вице-президентом Военного совета генералом Мохамедом Хамданом Дагало, заявили, что они захватили контроль над аэропортом и президентским дворцом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Международном аэропорту Хартум (Судан) загорелся украинский самолет частной компании-перевозчика SkyUp. Это случилось 15 апреля – в тот день, когда в стране вспыхнули бои между армией и мятежниками – Силами быстрого реагирования (аналог спецназа).

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