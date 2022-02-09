В столице ОАЭ раздались взрывы в высотке: очевидцы подумали о ракетном обстреле. Видео
Два мощных взрыва 8 февраля всколыхнули высотное здание в центре столицы Объединенных Арабских Эмиратов и соответствующего эмирата – Абу-Даби. В дальнейшем там возник пожар.
Это произошло около полуночи вторника по местному времени, сообщает Express. В соцсети Twitter появились кадры момента ЧП, которое очевидцы восприняли за ракетные удары (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
На опубликованных снимках и роликах с места происшествия видно высокое здание, которое на последних этажах охватил огонь. За этим последовали звуки сирен полицейских автомобилей и карет скорой помощи.
Некоторые свидетели утверждали, якобы в высотку попала ракета. Также отмечалось, что взрывы раздались в 20 км от отеля бразильской футбольной команды "Палмериас", играющей в клубном чемпионате мира УЕФА. Он на этой неделе пройдет в Абу-Даби.
"В Абу-Даби раздались два взрыва. Фанаты "Палмейраса" услышали их", – написал в Twitter журналист Пауло Буэно.
Со ссылкой на коллегу из издания BandJornalismo он добавил, мол, "это была атака беспилотника, спровоцированная террористами".
#ابوظبي الان pic.twitter.com/BTCC0LTAfS— ساعة الصفر (@zero_hour2020) February 8, 2022
Тем не менее, в Управлении гражданской обороны Абу-Даби поспешили заверить, что пожар спровоцировали взрывы газового баллона. В частности, в здании, расположенном на перекрестке улиц Хамдан и Дельма.
Местные власти подтвердили, что в результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал, пожар взяли под контроль спасатели. На месте работали аварийные службы, полицейские и медики.
Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января в ОАЕ перехватили и уничтожили две баллистические ракеты хуситов, которые те нацелили на Абу-Даби. В результате атаки никто не пострадал, обломки ракет упали в отдельных районах вокруг столицы.