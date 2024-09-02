В столице Болгарии женщина сожгла русский флаг: как ее наказали. Фото

В столице Болгарии, Софии, женщина с двойным американо-болгарским гражданством Александра Милева написала мелом слово "убийцы" на здании Российского культурно-информационного центра и сожгла русский флаг. Из-за этого протестующую задержали.

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Об этом инциденте сообщило издание Euractiv. Александра Милева, художница по профессии, недавно вернулась из Украины, где снимала фильм о российском вторжении.

29 августа она была задержана в Софии полицией, о чем сообщила общественная организация BOEC, снявшая момент ее ареста. Представители BOEC назвали задержание незаконным, заявив, что Милева пострадала за то, что открыто выразила свою позицию против российской агрессии и поддержки Украины.

"Александру незаконно похитили и удерживали против ее воли только за то, что она открыто выразила свою гражданскую позицию против зверств российских оккупантов и в поддержку Украины. Полиция должна усвоить, что здесь не Москва, и что она служит гражданам и закону", – заявили в ОО.

По свидетельствам очевидцев, после того, как Милева сожгла российский флаг, на место прибыли полицейские, которые вели себя агрессивно: толкали ее, оскорбляли и угрожали. В конце концов ее задержали и отвезли в полицейский участок, где она провела под стражей 24 часа.

Адвокат Милевой, Полина Велчева, сообщила, что ее клиентке было предъявлено обвинение в хулиганстве, за которое прокуратура потребовала наказание в виде 15 дней заключения или штрафа в размере от 50 до 250 евро. Полиция считала действия Милевой, в частности сожжения русского флага, непристойными.

Дело рассмотрел оправдавший Милеву Софийский окружной суд, постановив, что она лишь выражала свое мнение и не нарушала общественный порядок. Европейский суд по правам человека неоднократно вставал на защиту права на мирный протест в подобных случаях.

После оправдания в знак солидарности с Милевой организация BOEC и другие активисты провели акцию возле Российского культурного центра в Софии, где сожгли несколько российских флагов. В этот раз полиция не вмешивалась, разрешив акции пройти мирно.

У 25-летнего учителя Руслана Цыганкова, преподавающего информатику и физику в одной из школ Киева, на входе в кабинет лежит затертый российский флаг, о котором вытирают ноги школьники. По его словам, учащиеся знают, кто враг, и их отношение к нему абсолютно честно. Педагог считает, что сейчас лучшее время, чтобы воспитывать патриотизм у украинских детей.

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