В столице Бельгии появились плакаты об агрессии России против Украины. Фотофакт

В столице Бельгии Брюсселе появились антироссийские плакаты, которые информируют о вмешательстве России во внутренние дела Черногории, Беларуси и Украины.

Об этом пишут росСМИ со ссылкой на фото, размещенные в Twitter депутатом Национального собрания Франции Тьерри Мариани, известным своей активной пророссийской позицией. Кампания проводится под девизом "Не дайте Венесуэле стать следующей" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Плакаты размещены на остановках общественного транспорта и рядом со входами в брюссельский метрополитен.

В тексте на них и на сайте, на который можно попасть, перейдя с плакатного QR-кода, говорится, что Россия вмешивалась и вмешивается во внутренние дела всех перечисленных стран, а теперь то же самое угрожает Венесуэле.

Заказчиком акции является неправительственная организация со штаб-квартирой в Бельгии, выступающая за налаживание тесных связей Венесуэлы с Европой.

Ее члены хотят, чтобы Европейский Союз повлиял на ситуацию в стране, оградив ее от влияния Российской Федерации.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что министр внутренних дел Арсен Аваков предложил "идти рабами" в Россию всем, кто хочет диалога со страной-агрессором. Так он ответил на заявление нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Волошина о дружбе с РФ.

Глава МВД отметил, что все, кто выражает такую позицию, выступают за поражение Украины