В США женщину изнасиловали в поезде, никто из пассажиров не вмешался

В США, штат Пенсильвания, женщину изнасиловали в поезде на глазах у пассажиров. Ни один из них не вмешался и не помешал мужчине.

Как сообщает The New York Times, злоумышленник подошел к пострадавшей в поезде и несколько раз пытался к ней прикоснуться. Женщина сопротивлялась, но он силой снял с нее одежду и изнасиловал.

Нападение было замечено сотрудником государственного транспортного оператора SEPTA. Благодаря его звонку в службу спасения 911, мужчину задержали на месте преступления. В полиции подчеркнули, что в поезде присутствовало достаточно людей, которые могли бы вмешаться в инцидент, но не сделали этого.

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Подозреваемым в изнасиловании оказался бездомный 35-летний Фистон Нгой. Мужчине ранее было предъявлено несколько обвинений, включая изнасилование, сексуальное насилие и непристойное нападение. Нападавшего доставили в тюрьму без адвоката.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, на Полтавщине двое мужчин, один из которых является полицейским, изнасиловали молодую женщину. По некоторым данным, пострадавшая женщина была беременной.