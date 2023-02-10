В США выпустили конструктор LEGO, посвященный HIMARS и ВСУ: деньги от продаж пойдут на помощь Украине. Фото

Конструктор LEGO в виде реактивной системы залпового огня HIMARS уже доступен для предзаказа. В продаже эта модель появится уже 10 апреля этого года. Разработан также дополнительный набор, который позволит создать украинскую версию РСЗО.

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Об этом сообщает Brickmania (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Эта американская компания создала благотворительный вариант конструктора M142 HIMARS – Ukrainian Upgrade Pack.

В этот набор войдет знаменитая "улыбка" HIMARS, которой РСЗО украсили в Украине, и фигурка украинского солдата.

"Настройте свою M142 HIMARS – High Mobility Artillery Rocket System и поддержите усилия Brickmania в пользу Украины с помощью этого эпического обновления! Этот ограниченный набор включает 10 напечатанных по заказу плиток и одну эксклюзивную мини-фигурку оператора", – сказано на сайте разработчика.

Обычная модель M142 HIMARS будет стоить 180 долларов, а за украинскую версию РСЗО нужно будет доплатить еще 70 долларов. Средства, вырученные от продажи украинского варианта набора LEGO, будут переданы фандрейзинговой платформе United24, которая собирает средства на помощь Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские женщины-военнослужащие Алина Михайлова, Анна Архипова, Екатерина Галушка стали прообразами новых фигурок LEGO versions от компании The Brothers Brick.

Также The Brothers Brick посвятила свои новые фигурки украинским защитникам Мариуполя. В частности, бойцам ВСУ, Нацгвардии, ТРО и другим защитникам "Азовстали", которые "дали возможность Украине выиграть битву за Киев".

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