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В США выпустили конструктор LEGO, посвященный HIMARS и ВСУ: деньги от продаж пойдут на помощь Украине. Фото

София Закревская
Мир
2 минуты
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В США выпустили конструктор LEGO, посвященный HIMARS и ВСУ: деньги от продаж пойдут на помощь Украине. Фото

Конструктор LEGO в виде реактивной системы залпового огня HIMARS уже доступен для предзаказа. В продаже эта модель появится уже 10 апреля этого года. Разработан также дополнительный набор, который позволит создать украинскую версию РСЗО. 

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Об этом сообщает Brickmania (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца). Эта американская компания создала благотворительный вариант конструктора M142 HIMARS – Ukrainian Upgrade Pack.

В США выпустили конструктор LEGO, посвященный HIMARS и ВСУ: деньги от продаж пойдут на помощь Украине. Фото

В этот набор войдет знаменитая "улыбка" HIMARS, которой РСЗО украсили в Украине, и фигурка украинского солдата.

"Настройте свою M142 HIMARS – High Mobility Artillery Rocket System и поддержите усилия Brickmania в пользу Украины с помощью этого эпического обновления! Этот ограниченный набор включает 10 напечатанных по заказу плиток и одну эксклюзивную мини-фигурку оператора", – сказано на сайте разработчика.

В США выпустили конструктор LEGO, посвященный HIMARS и ВСУ: деньги от продаж пойдут на помощь Украине. Фото
В США выпустили конструктор LEGO, посвященный HIMARS и ВСУ: деньги от продаж пойдут на помощь Украине. Фото
В США выпустили конструктор LEGO, посвященный HIMARS и ВСУ: деньги от продаж пойдут на помощь Украине. Фото

Обычная модель M142 HIMARS будет стоить 180 долларов, а за украинскую версию РСЗО нужно будет доплатить еще 70 долларов. Средства, вырученные от продажи украинского варианта набора LEGO, будут переданы фандрейзинговой платформе United24, которая собирает средства на помощь Украине.

В США выпустили конструктор LEGO, посвященный HIMARS и ВСУ: деньги от продаж пойдут на помощь Украине. Фото
В США выпустили конструктор LEGO, посвященный HIMARS и ВСУ: деньги от продаж пойдут на помощь Украине. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинские женщины-военнослужащие Алина Михайлова, Анна Архипова, Екатерина Галушка стали прообразами новых фигурок LEGO versions от компании The Brothers Brick.

Также The Brothers Brick посвятила свои новые фигурки украинским защитникам Мариуполя. В частности, бойцам ВСУ, Нацгвардии, ТРО и другим защитникам "Азовстали", которые "дали возможность Украине выиграть битву за Киев".

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