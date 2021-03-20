В США устроили стрельбу в ночном клубе: убили девушку, 7 человек ранены

Карина Бондаренко Мир 19:35, 20.03.2021

В американском городе Даллас, штат Техас, в субботу, 20 марта, в ходе конфликта между двумя группами неизвестный начал стрелять в толпу и ранил восемь человек.

Пострадавшая 21-летняя девушка скончалась от полученных травм. Другие раненые были доставлены в районные больницы, сообщила пресс-служба полиции Далласа.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемые не установлены и не задержаны. Мотив и обстоятельства убийства расследуются.

В ночном клубе убили девушку.
dallasnews.com
Даллас на карте США.
Карты

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США спасли мужчину и женщину, а также двух их собак внутри пикапа, который свисал носом вниз со стороны моста, проходящего над ущельем Малад. От падения с высоты в десять этажей пару удержали страховочные цепи от кемпера.

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Мир

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