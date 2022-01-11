В США умер 78-летний миллионер, случайно признавшийся в убийстве 20-летней давности

В США скончался миллионер Роберт Дерст, осужденный за убийство своей знакомой. Ему было 87 лет.

Об этом пишет The New York Times. Дерст находился в больнице города Стоктон, штат Калифорния.

В медицинское учреждение миллионера перевели после того, как ему стало плохо в тюрьме. Однако причина смерти не уточняется.

В октябре 2021 года Дерста приговорили к пожизненному заключению за убийство своей подруги Сьюзан Берман, совершенное в 2000 году.

В совершении преступления он сам случайно признался после выхода документального сериала "Проклятие", который рассказывал о его жизни.

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После беседы с журналистом миллионер сказал: "Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех". Однако он не знал, что микрофон на нем продолжал работать. Создатели сериала обратились в полицию.

Дерст был наследником многомилионного состояния, которое оставил его отец Сэмюэль Дерст – магнат в сфере недвижимости из Нью-Йорка.

Как сообщал OBOZREVATEL, миллионера арестовали в 2015 году в Новом Орлеане. Его также подозревали в убийстве соседа, но суд оправдал мужчину.