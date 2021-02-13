В США украинца осудили за кражу $3 млн с банковских счетов

В США осудили украинца 38-летнего Александра Мусиенко за кражу более 3 млн долларов с банковских счетов американцев.

Как сказано в сообщении Министерства юстиции США, за свои преступления его посадили на 7 лет и 3 месяца в тюрьму, а также оштрафовали на 98,8 тысяч долларов за мошенничество и отмывание денег.

Сообщается, что Мусиенко из Одессы, он же Роберт Дейвис и Ply попал под прицел ФБР еще в 2016 году. Тогда ему предъявили обвинения, но задержали лишь два года спустя в Южной Кореее, откуда был экстрадирован в Штаты.

Расследование показал, что украинец сотрудничал с компьютерными хакерами из Восточной Европы, которые похитили более 3 миллионов долларов с банковских счетов граждан США и отмывали украденные средства за границей.

В уголовном деле отмечено, что Мусиенко "лично участвовал в вербовке, а также контроле и управлении сетью „финансовых ассистентов" – лиц, имевших счета в США и затем переводивших их за границу".

Было установлено, что такие "ассистенты" помогали переводить деньги за рубеж. За это они получали 5% с каждого перевода. Так злоумышленники перечисляли похищенные деньги на свои банковские счета и сразу переводили их на посторонние счета, зарегистрированные за пределами США. По данным американских правоохранителей, эта преступная схема работала с 2009-го по 2012 год.

Следователи доказали, что подельники Мусиенко взломали онлайн-аккаунты американской компании и украли более 296 тысяч долларов. Эти деньги через "ассистентов" перевели на счета в европейские банки.

В дальнейшем Мусиенко вступал в сговор с иностранными киберпреступниками, которые взламывали банковские счета, принадлежавшие большому количеству частных лиц и компаний в США.

В ходе обысков у Мусиенко в его ноутбуке нашли файлы, содержащие около 120 тысяч номеров платежных карт и паролей, а также связанную с ними идентификационную информацию о людях.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры взламывают аккаунты украинцев на различных сайтах, а затем используют персональные данные, чтобы получить доступ к платформам, где пользователи привязывают свои банковские карты.