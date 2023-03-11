В США у россиян изъяли украденные в Украине артефакты: их вернут домой. Фото

США передали украинскому посольству украденные из Украины археологические артефакты. Мечи 6-5-го века до н. э. и топор 3-го века до н. э., которые пытались завезти из Краснодарского края России, вернутся домой.

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Они были изъяты агентами Погранично-таможенной службы США (United States Customs and Border Protection, USCBP) в международном аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди в Нью-Йорке, сообщает Foreign policy. Указанные артефакты – только часть из более чем 20 посылок одного и того же отправителя в РФ, рассказал изданию украинский дипломат на условиях анонимности.

Все они были изъяты в период с июля по сентябрь 2022 года.

Свертки с тремя древними мечами и топором в посольство Украины в Вашингтоне лично привезли американские пограничники.

"Найти иголку в стоге сена, найти эти предметы – непросто", – сказал директор отдела полевых операций USCBP Фрэнк Руссо, отметив, что ежедневно через аэропорт Джона Ф. Кеннеди проходит более миллиона почтовых отправлений.

Тот, кто пытался ввезти артефакты, известен правительству США. Это тот, "кто хочет делать это на регулярной основе", сказал Руссо. Он не подтвердил, что импортер имеет гражданство РФ, но добавил, что он "из того района точно".

"Украинцы, которые много веков назад держали эти мечи, наверное, сражались за свои дома, как мы сражаемся сейчас", – сказала посол Украины в США Оксана Маркарова.

По словам Маркаровой, мечи и топор теперь будут возвращены в Украину, где министерства культуры и иностранных дел решат их дальнейшую судьбу.

Сейчас продолжается работа по установлению украинского происхождения других изъятых артефактов. Пока неясно, были ли они украдены во время нынешней войны.

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