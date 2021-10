В США спасли дикого оленя, который два года бегал с 16-килограммовой покрышкой. Фото и видео

Сотрудники природоохранного агентства американского штата Колорадо сняли автомобильную покрышку с шеи дикого оленя. Животное ходило с 16-килограмовым грузом два года.

Об этом сообщается в Twitter агентства. Также там опубликовано видео того, как проводилась операция (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Чтобы освободить животное, его пришлось усыпить. Ему также срезали рога, поскольку перерезать металлические прутья в покрышке не удалось.

Снять шину удалось только с четвертой попытки. Ранее сотрудники агентства не могли приблизиться к животному, чтобы выстрелить шприцом со снотворным.

В итоге подобраться к нему получилось вечером перед наступлением темноты.

За все время в покрышке накопилось много грязи, что добавляло вес на шее животного.

The saga of the bull elk with a tire around its neck is over. Thanks to the residents just south of Pine Junction on CR 126 for reporting its location, wildlife officers were able to free it of that tire Saturday.



