В США спасли дикого оленя, который два года бегал с 16-килограммовой покрышкой. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Мир
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В США спасли дикого оленя, который два года бегал с 16-килограммовой покрышкой. Фото и видео

Сотрудники природоохранного агентства американского штата Колорадо сняли автомобильную покрышку с шеи дикого оленя. Животное ходило с 16-килограмовым грузом два года.

Об этом сообщается в Twitter агентства. Также там опубликовано видео того, как проводилась операция (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Животному пришлось срезать рога.

Чтобы освободить животное, его пришлось усыпить. Ему также срезали рога, поскольку перерезать металлические прутья в покрышке не удалось.

Видео дня

Снять шину удалось только с четвертой попытки. Ранее сотрудники агентства не могли приблизиться к животному, чтобы выстрелить шприцом со снотворным.

С оленя сняли покрышку.

В итоге подобраться к нему получилось вечером перед наступлением темноты.

За все время в покрышке накопилось много грязи, что добавляло вес на шее животного.

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