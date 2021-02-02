В США полицейские применили против 9-летнего ребенка газовый баллончик

В американском городе Рочестер, штат Нью-Йорк, полицейские арестовали 9-летнюю девочку, надели наручники и применили против нее газовый баллончик.

Правоохранители объяснили это тем, что ребенок сопротивлялся и не хотел садиться в полицейскую машину. Причастные к инциденту офицеры были отстранены от работы, пишет CNN.

Копы прибыли на вызов после сообщения о "семейных проблемах". Полицейским сообщили, что девочка якобы склонна к самоубийству и дала понять, что хочет покончить с собой и убить свою маму. От кого поступило сообщение в полицию не уточняется.

По словам одного из офицеров, ребенок пытался сбежать, "метался" и пинал его, опрокинув нательную камеру. После многочисленных попыток посадить девочку в машину, полицейский опрыскал ее из газового баллончика.

На видео с нательной камеры видно, как 9-летняя постоянно зовет отца, когда ее удерживают офицеры. В какой-то момент полицейский говорит: "Ты ведешь себя как ребенок". "Я ребенок!" – отвечает девочка.

Отмечается, что один из офицеров полиции – женщина. После инцидента в полиции города начали тщательное расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США в городе Лафейетт полицейские застрелили темнокожего мужчину Трейфорда Пеллерина при задержании.