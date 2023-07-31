В США подтвердили переговоры с Украиной о гарантиях безопасности: стало известно, когда они стартуют

В Госдепартаменте Соединенных Штатов подтвердили, что переговоры о гарантиях безопасности для Украины пройдут со Штатами уже на этой неделе. Они состоятся в виртуальном режиме без реальной встречи двух сторон.

Видео дня

Об этом заявил представитель американского государственного ведомства Мэттью Миллер, передает Укринформ. Чиновник выступил на пресс-конференции в Вашингтоне, журналисты задали ему несколько вопросов относительно нашей страны.

"Государства G7 во время последней встречи в Вильнюсе обязались провести двусторонние переговоры с правительством Украины относительно долгосрочной поддержки Украины в сфере безопасности. Это должно обеспечить ВСУ способностью защищать страну и сдерживать будущие потенциальные нападения, а для государства восстанавливать экономику, защищать своих граждан и стремиться к интеграции в евроатлантическое сообщество", – напомнил он.

Миллер подчеркнул, что в Белом доме рассматривают этот процесс в контексте усилий по двум направлениям:

первое – помощь в сфере безопасности, чтобы поддержать их усилия по отражению российской агрессии;

второе – создание долгосрочной перспективы для Вооруженных сил, что может послужить сдерживающим эффектом от грядущей российской агрессии

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в президентском Офисе заявили о готовности Киева начать переговоры с США относительно двустороннего соглашения о предоставлении гарантий безопасности в рамках Совместной декларации о поддержке украинского государства. Это даст возможность обеспечить способность нашей стране победить сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.