В США на заводе испортили 15 млн доз COVID-вакцины от Johnson & Johnson

В США сотрудники завода в Балтиморе (штат Мэриленд) допустили ошибку при смешивании ингредиентов для вакцины от COVID-19 и так испортили около 15 млн доз препарата производителя Johnson & Johnson.

Об этом пишет The New York Times. Отмечается, что инцидент произошел на предприятии Emergent BioSolutions, производственного партнера Johnson & Johnson и AstraZeneca.

"Во время контроля качества обнаружена одна партия лекарственной субстанции, которая не соответствует стандартам качества", – отметил представитель компании Johnson & Johnson Джейк Сарджент, добавив, что эта партия не дошла до дальнейших этапов производственного процесса.

Федеральные чиновники объяснили инцидент человеческой ошибкой. Отмечается, что дозы, которые ранее были распределены между американскими медучреждениями, – безопасны, поскольку их сделали в Нидерландах. Однако, все дальнейшие поставки Johnson & Johnson, которые, по прогнозам, в следующем месяце должны составить десятки миллионов доз, должны поступать с завода в Балтиморе.

Отмечается, что в результате инцидент приостановил будущие поставки Johnson & Johnson в США – на период, пока Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов проводит расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейское агентство лекарственных средств рекомендовало к применению однодозовую вакцину против коронавируса Janssen от компании Johnson & Johnson. Препарат предназначен для лиц старше 18 лет.