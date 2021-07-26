В США из-за пылевой бури столкнулись 22 авто, погибли восемь человек. Фото

На западе американского штата Юта 26 июля произошла масштабная авария с участием 22 автомобилей. В результате ДТП погибли восемь человек, в том числе дети, еще 10 пострадали.

Как сообщает The New York Times со ссылкой на власти штата, ЧП случилось на трассе в округе Миллард, между Солт-Лейк-Сити и Сент-Джорджем около 17:00 по местному времени. К столкновению привела песчаная буря, накрывшая регион (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По словам полицейских, погодные условия ухудшили видимость на дороге. Люди начали останавливаться, а те, кто следовал сзади, врезались в них. "В итоге последовала цепная реакция", – пояснил патрульный Эндрю Баттенфилд.

Пятеро из восьми погибших находились в одном автомобиле. Также были госпитализированы десять человек, трое из них находятся в критическом состоянии.

Напомним, что в Техасе в феврале столкнулись сразу около 100 автомобилей. Тогда в аварии, которая произошла из-за обледенения дороги после дождя, погибли пять человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Египте в результате масштабного ДТП загорелся автобус, в котором погибли 20 человек.