В США хотят создать новый самолет Судного дня: что о нем известно

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов заключили контракт на сумму 13 миллиардов долларов с компанией Sierra Nevada Corp на разработку и изготовление нового самолета Doomsday plane, то есть самолета Судного дня. Сейчас военные США имеют четыре Doomsday plane модели E-4B, изготовленные более известной корпорацией Boeing.

Как сообщили в ВВС США, обновление флота Судного дня производится по программе Resvivable Airborne Operations Center. У существующих самолетов E-4B сроки службы уже близятся к концу, потому что это "устаревшие самолеты эпохи 1970-х годов".

У нового самолета будет коммерческий реактивный двигатель, но "закаленный и модифицированный согласно военным требованиям". Работы по указанной программе будут проводиться в Колорадо, Неваде и Огайо и, как ожидается, будут завершены в 2036 году, добавили в ВВС.

Что такое Doomsday plane

В мирное время самолеты класса E-4B в США используют для транспортировки министра обороны и по его приказам. Однако этот самолет сконструирован как мобильный командный пункт высшего руководства страны на случай войны. Не стоит путать с так называемым "президентским бортом" – обычным самолетом президента для его путешествий. Самолет класса E-4B способен противостоять ядерным взрывам и электромагнитным воздействиям.

E-4B способен осуществлять дозаправку в воздухе, имеет комнаты для конференций и брифингов, а также современное коммуникационное оборудование. Из четырех самолетов E-4B один постоянно находится в боевой готовности, даже если другой занят на очередном путешествии министра обороны.

Численность оперативной группы E-4B (пилоты, штурманы и наземное обслуживание) составляет 30 человек. Между тем, один самолет Судного дня всегда сопровождает президентский борт. А в период длительного пребывания президента США за границей один из E-4B перебазируется на ближайшую американскую авиабазу "для поддержки постоянной связи".

С чего самолет Судного дня "отдали" неизвестной корпорации

На самом деле, назвать Sierra Nevada Corporation неизвестной нельзя, хотя, конечно, это не Boeing. Однако именно "Съерра-Невада" строила ракетоплан Dream Chaser и сотрудничает с NASA по многим программам, в том числе Artemis Human Landing System.

По этому поводу в ВВС США неофициально шутят: командование дало задачу построить не "самолет Судного дня", а "звездолет Судного дня".

Но причина такого выбора подрядчика более прозаична. Просто Sierra Nevada Corporation единственная, кто откликнулся на тендер ВВС. Boeing снялся с конкурса, как сообщается, "из-за разногласий с Пентагоном по структуре контракта и правам на разработки".

С другой стороны, в настоящее время иметь не самолет, а космический корабль Судного дня – вполне здравое мнение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Государственном департаменте Соединенных Штатов обещают начать отправлять Украине военную помощь уже на этой неделе (до 28 апреля). Там уверены, что американская поддержка поможет укрепить боеспособность Сил обороны нашей страны и что на фронте следует ожидать "скорых перемен".

А тем временем Украина временно отвела с поля боя американские боевые танки Abrams. Одной из ключевых причин стала активизация применения россиянами беспилотников, что повышает угрозу выведения из строя или уничтожение этих боевых машин.

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