В США двух политтехнологов заподозрили в получении денег из России на кампанию Трампа. Все подробности скандала

Генеральный прокурор США предъявила официальное подозрение двум политтехнологам от Республиканской партии 43-летнему Джесси Бентону и 75-летнему Дагу Уиду в организации незаконного финансирования предвыборной кампании тогдашнего кандидата, а потом президента Дональда Трампа гражданином Российской Федерации в 2016 году. Согласно законам Штатов, иностранные лица не имеют права оказывать материальное участие в политической борьбе кандидатов на американские государственные посты ни под каким видом.

Однако, как передает издание "Голос Америки", Бентон и Даг сговорились о переведении на счет предвыборного штаба Трампа более $25 000 от российского гражданина. Таким образом этот самый гражданин якобы оплатил "билет" на одну из встреч кандидата от республиканцев со своими избирателями. Личность поклонника Трампа из России, готового так расщедриться для встречи со своим американским кумиром, прокуратура называть не стала, поскольку его имя не фигурирует в обвинении.

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Согласно обвинительному заключению, сам Дональд Трамп и его ближайшее окружение не были проинформировано об источнике этих средств. Поэтому проведение платежа из российского банка возлагается целиком на двоих подозреваемых в злом умысле.

Про Джесси Бентона известно, что ранее он уже был замечен в противозаконной финансовой связи с иностранными гражданами во время избирательной кампании сенаторов, которой руководил. В 2020 году он избежал тюремного заключения, благодаря личному участию президента Трампа.

Как сообщал OBOZREVATEL, 45-й глава Белого дома Дональд Трамп крайне возмутился информацией о том, что массовые беспорядки в США под лозунгом "Black Lives Matter" имеют так называемый российский след.