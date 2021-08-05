В США автобус с мигрантами слетел с дороги и протаранил столб: много погибших и раненых

В штате Техас (США) в среду, 4 августа, автобус с мигрантами слетел с дороги и протаранил столб. Машина была перегружена, в ней находилось 29 человек.

В результате аварии погибли минимум 10 человек, включая водителя. Еще 20 пассажиров получили ранения, сообщает Associated Press.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 16:00 в районе Энсино. Автобус был рассчитан всего на 15 пассажиров. Авария произошла, когда водитель разогнался и хотел свернуть с шоссе. Мужчина потерял управление над перегруженным автомобилем, а затем врезался в столб электросети и знак остановки.

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Все 20 пострадавших получили травмы от серьезных до критических и были госпитализированы. Никакая информация о фургоне, в том числе о том, где он был зарегистрирован и кому он принадлежит, не была разглашена.

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