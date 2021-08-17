В США амеба выела мозг 7-летнего мальчика после купания в озере

После купания в озере в Северной Калифорнии (США) умер 7-летний ребенок. Девид Прюитт заразился чрезвычайно редкой амебой вида Неглерия Фоулера (Naegleria fowleri), которая буквально съела его мозг.

Как пишет CBS News, смерть мальчика подтвердили его родители. Семья проживала в калифорнийском округе Техейма.

Известно, что ребенку после отдыха на озере стало плохо, и 30 июля его госпитализировали в отделение неотложной помощи. Затем пациента перевели в медицинский центр Калифорнийского университета в Дэвисе.

Врачам пришлось подключить ребенка, у которого начался тяжелый отек мозга, к аппарату жизнеобеспечения.

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Спустя несколько дней в клинике Девид скончался. Диагноз, который поставили мальчику, – первичный амебный менингоэнцефалит (ПАМ).

Издание добавило, что заражение амебой Неглерия Фоулера – довольно редкое явление, и с 1971 года в Калифорнии было зарегистрировано только 10 таких случаев.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, паразит обычно попадает в организм вместе с водой через нос человека.

Среда обитания амебы – теплые пресноводные озера и реки, но в редких случаях Неглерия Фоулера может размножаться в бассейнах, не обработанных хлором.

Врачи отмечают: как только амеба попадает в нос, она заражает мозг и вызывает ПАМ, что обычно приводит к летальному исходу.

На первой стадии у инфицированных появляются такие симптомы: сильная головная боль, лихорадка, тошнота и рвота. По мере развития инфекции могут добавится ригидность шеи (повышенный тонус мышц, когда они не могут расслабиться), судороги, галлюцинации.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в прошлом году поедающую мозг амебу Naegleria fowleri обнаружили в водопроводе на юго-востоке Техаса (США).