В Словакии провалился референдум, организованный пророссийской оппозицией: хотели досрочных выборов

В Словакии признан недействительным объявленный референдум о внесении поправок в Конституцию, организованный оппозиционными пророссийскими силами во главе с партией "Смер-СД". Результаты показали, что на участки для голосования явились только 27,2% избирателей.

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Чтобы народное волеизъявление прошло легитимно, явка должна быть не менее половины от всего населения, обладающего правом голоса. Об этом сообщили журналисты actuality.

Впрочем, такая низкая явка не смутила руководителя оппозиционной политической силы Роберта Фицо. Он назвал референдум успешным и взял на себя ответственность за него.

"Если такое количество людей придет голосовать на парламентских выборах, перемены в Словакии гарантированы", – передают слова парламентария СМИ.

Отметим, что целью референдума было внесение поправок в главный Закон страны о возможности провести досрочные выборы, если они будут одобрены парламентом или на референдуме. Сейчас такая возможность в Словакии не предусмотрена.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что силовики Словакии задержали украинского военного с российским гражданством Альберта Зубрилина. Россия направила запрос на выдачу его своим властям.

Мужчина находился в Братиславе с 14 октября прошлого года и дипломаты от посольства Украины делают все, чтобы помочь ему.

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