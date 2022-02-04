В Сирии ликвидировали главаря ИГИЛ: появились новые кадры из дома аль-Хашими. Фото и видео

Юрий Сергиенко
Мир
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В Сирии ликвидировали главаря ИГИЛ: появились новые кадры из дома аль-Хашими. Фото и видео

Пентагон обнародовал снимки с места проведения операции по ликвидации главаря террористической организации "Исламское государство" Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курайши. Они были сделаны с беспилотника.

Фото Минобороны США опубликовало в Twitter. В тоже время в сети появились видео перестрелки и из разрушенного дома террориста (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На фото Пентагона виден многоквартирный дом, в которым террорист скрывался вместе с семьей.

Кадры во время проведения операции по ликвидации главаря ИГИЛ.
Видео дня
Кадры во время проведения операции по ликвидации главаря ИГИЛ.

На одном из видео идет перестрелка. Точно нельзя сказать, но вероятно, террористы ведут ответный огонь.

На втором видео засняты разрушения внутри дома, где проживал аль-Хашими.

На брифинге представитель Пентагона Джон Кирби раскрыл детали операции.

По его словам, американский спецназ проводил операцию в ночь на 3 февраля. В ней принимали участие десантные и боевые вертолеты, ударные беспилотники и около 20 бойцов Сил спецопераций.

Он также подтвердил гибель трех гражданских – предварительно, членов семьи террориста, которые находились вместе с ним на этаже. Аль-Хашими взорвал себя вместе с ними.

Кроме того, по словам Кирби, удалось вывести из-под удара более десяти гражданских, в том числе и детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, о ликвидации главаря ИГИЛ президент США Джо Байден сообщил 3 февраля.

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