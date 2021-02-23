В Сингапуре нашли странную рыбу-аллигатора. Фото

Огромная мертвая рыба, похожая на аллигатора, была обнаружена на берегу водохранилища Макритчи в Сингапуре.

31-летняя жительница Сингапура Карен Литгоу написала в Facebook-сообществе Nature Society (Singapore), что она была шокирована, обнаружив существо с огромными челюстями и острыми зубами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Местные жители поспешили назвать рыбу аллигаторовой щукой. Однако этот вид обитает на юге США – на расстоянии 16 000 км.

Аллигаторовая щука (миссисипский панцирник) – одна из самых крупных пресноводных рыб, она может вырастать до 2,5 метров в длину и весить более 136 кг.

Рыба производит яйца, которые ядовиты для человека, но мясо часто собирают для еды в Мексике.

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