В Сингапуре нашли странную рыбу-аллигатора. Фото
Огромная мертвая рыба, похожая на аллигатора, была обнаружена на берегу водохранилища Макритчи в Сингапуре.
31-летняя жительница Сингапура Карен Литгоу написала в Facebook-сообществе Nature Society (Singapore), что она была шокирована, обнаружив существо с огромными челюстями и острыми зубами (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Местные жители поспешили назвать рыбу аллигаторовой щукой. Однако этот вид обитает на юге США – на расстоянии 16 000 км.
Аллигаторовая щука (миссисипский панцирник) – одна из самых крупных пресноводных рыб, она может вырастать до 2,5 метров в длину и весить более 136 кг.
Рыба производит яйца, которые ядовиты для человека, но мясо часто собирают для еды в Мексике.
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