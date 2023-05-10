В Швеции произошел взрыв на заводе по производству боеприпасов: расследуют как несчастный случай

Сегодня, 10 мая, в шведском городе Карлсборг на заводе по производству боеприпасов прозвучал взрыв. В результате происшествия серьезно пострадал по меньшей мере один человек.

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Об этом сообщило издание AP News. Взрыв не привел к пожару.

Полиция сообщила, что в настоящее время проводит расследование взрыва на заводе в Карлсборге и предполагает, что это была производственная авария. По предварительным данным, на заводе производили малокалиберные боеприпасы.

Он расположен примерно в 220 километрах (137 милях) к юго-западу от Стокгольма.

"Хотя существовала неопределенность в отношении того, как произошел взрыв, он, вероятно, произошел не в самом производственном процессе, а, вероятно, в связи с работами по техническому обслуживанию как авария", — говорится в заявлении полиции.

По информации полиции, единственным пострадавшим в результате взрыва на заводе в Карлсборге был мужчина, находившийся в комнате, где произошел инцидент.

Власти заявили, что другие рабочие не пострадали, и взрыв не привел к пожару.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 марта в столице Беларуси Минске было неспокойно. Вечером там прогремели взрывы в районе Минского автомобильного завода (МАЗ), расположенного на улице Социалистической, 2.

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