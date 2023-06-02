В Швейцарии не поддержали поправку, которая могла разрешить реэкспорт оружия в Украину: дискуссии будут продолжаться

Швейцарский парламент проголосовал против поправки к закону, который позволял бы третьим странам передавать Украине произведенное в Швейцарии вооружение. Но дискуссии в этом вопросе будут продолжаться.

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Об этом сообщает AFP. В частности, в четверг Национальный совет в Берне проголосовал 98 голосами против 75 против законопроекта, известного как "Lex Ukraine".

Ввиду российского вторжения разгорелась дискуссия о традиционно строгом нейтралитете Швейцарии. Несмотря на сильное давление со стороны Киева и его сторонников, Швейцария не разрешает странам, владеющим оружием швейцарского производства, экспортировать его в Украину. Заявки из Германии, Испании и Дании были отклонены со ссылкой на швейцарский Закон о военных материалах, который запрещает поставки оружия в зоны боевых действий.

Федеральный совет Швейцарии мог бы разрешить реэкспорт оружия, произведенного в Швейцарии, только в порядке исключения, если бы Совет Безопасности ООН осудил агрессивную войну России в Украине. Но поскольку у России есть право вето в Совете Безопасности ООН, об этом сценарии не может быть и речи.

Швейцария может отойти от нейтралитета и разрешить реэкспорт оружия в Украину для защиты от российской агрессии. Соответствующая тема поднимается и политиками, и гражданским обществом страны.

В политических кругах Швейцарии обсуждается возможная продажа танков Leopard странам, которые их поставляют Украине. Таких боевых танков в Швейцарии немало.