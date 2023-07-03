В сети показали улитку-зомби, тело которой захватил паразит. Жуткое видео

Несмотря на то, что зомби считаются фантастическими существами, в природе все же можно встретить вполне реальных созданий, которые изменяют свое поведение под действием "зомбирования" со стороны другого организма. И в сети показали одно из них.

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Пользователь Twitter @Rainmaker1973 опубликовал видео с улиткой, в теле которого оказался паразитический червь, который в науке называется лейкохлоридий парадоксальный. (Чтобы посмотреть видео, долистайте новость до конца)

Жизненный цикл паразита выглядит весьма причудливо. Попав в организм улитки с едой, он откладывает там яйца. Из этих яиц вылупляется личинка, которая захватывает контроль над нервной системой брюхоногого и заставляет его глазные стебельки пульсировать. Так глаза улитки становятся похожими на гусеницу, привлекающую птиц. Причем тех птиц, которые в нормальных условиях улитками не питаются.

Пернатое выклевывает своей жертве глаза и становится промежуточным хозяином паразита. В его кишечнике лейкохридий размножается, после чего яйца червя вместе с птичьими фекалиями снова попадают в среду, где их поедают улитки, и цикл повторяется снова.

Несмотря на то, что ученые знают о существовании лейкохлоридиев уже более 100 лет, его способность "зомбировать" улиток только в 2013 году подтвердил биолог Томаш Весоловский из Вроцлавского университета в Польше. Он зафиксировал, что яйцо, проглоченное улиткой-янтаркой, превращается в так называемую спороцисту в его печени.

Далее спороциста растет в ней, как опухоль, поглощая из тела своего хозяина питательные вещества и набираясь сил. При этом лейкохлоридий делает улитку еще и стерильной, чтобы ее тело не тратило энергию на выработку половых клеток, а все отдавало паразиту.

Когда спороциста наедается и созревает, из нее получаются похожие на гусениц отростки, проникающие в глазные стебельки улитки. Эти отростки образуют в них мешок для размножения, полный личинок. Он так сильно растягивает стебелек, что брюхоногое уже не в состоянии втянуть его назад, и стебелек, наполненный личинками, начинает пульсировать, привлекая птиц.

И это не единственное изменение поведения, которое причиняет паразит. Обычно улитки, которые его переносят, ведут ночной образ жизни и так избегают встречи с воробьиными птицами. Но под действием лейкохлоридия, они начинают выползать днем на освещенные солнцем участки, что превращает их в легкую добычу. Кроме того, зараженное брюхоноге становится значительно активнее и может проползать большие дистанции за очень короткое, как для своего вида, время. А еще оно начинает карабкаться на возвышения, чтобы быть лучше видимым для птиц.

В данный момент науке неизвестно, каким образом червь руководит поведением улитки. По всей вероятности, он выделяет для этого определенные химические вещества.

В частности, ученых до сих пор удивляет, как именно паразит различает день и ночь, чтобы заставить своего хозяина изменить поведение. В мешках для размножения нет следов никаких органов чувств, которые могли бы реагировать на свет. Это делает лейкохлоридий очень интересным объектом для изучения.

Если же птица не вырвет улитке глаза, отростки паразита прорвутся сквозь них и будут еще некоторое время пульсировать самостоятельно в ожидании птицы. А брюхоногое, если выживет после пребывания на солнце, со временем восстановит утраченный орган. Эта способность делает его весьма эффективной мишенью для лейкохлоридия, ведь улитка потенциально способна подхватить паразита более одного раза за жизнь, что весьма выгодно.

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