В Сербии десятки тысяч людей протестовали против добычи лития: власти обвиняют их в антиправительственном сговоре

В Сербии десятки тысяч людей вышли в субботу на митинг против добычи лития. Это произошло несмотря на предупреждения властей о предполагаемом заговоре с целью свержения популистского президента Александра Вучича и его правительства.

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Об этом пишет АР. Ранее Вучич заявил, что российские спецслужбы дали ему информацию о том, что в Сербии готовятся "массовые беспорядки и переворот" некие западные державы, которые хотят отстранить его от власти.

После завершения одной из самых масштабных за последние годы акций протеста в центре Белграда некоторые люди из толпы двинулись к двум главным железнодорожным станциям столицы, пообещав перекрыть движение поездов до тех пор, пока не будут выполнены их требования об официальном запрете добычи лития.

Правительственные чиновники и контролируемые государством СМИ развернули масштабную кампанию против митинга, сравнивая его Европейским майданом в Украине, который привел к свержению тогдашнего пророссийского президента страны Виктора Януковича в 2013 году.

"Наш сегодняшний митинг носит экологический характер и не имеет политических амбиций, но правительство обвинило нас в попытке организовать государственный переворот. Мы собрались здесь сегодня, чтобы высказать свой голос против того, что выходит за рамки политики", – заявила одна из организаторов Светлана Бойкович.

Демонстрация прошла после нескольких недель протестов в десятках городов по всей Сербии против плана правительства разрешить добычу лития в плодородной сельскохозяйственной долине на западе страны.

Этот план был отменен в 2022 году после проведения крупных демонстраций, включавших блокирование ключевых мостов и дорог. Но он был возрожден в прошлом месяце и получил поддержку в предварительном соглашении о "критическом сырье", подписанном правительством Вучича с Европейским союзом.

Балканская страна официально стремится к членству в ЕС, сохраняя при этом очень тесные связи как с Россией, так и с Китаем. Меморандум ЕС о добыче лития и других ключевых материалов, необходимых для зеленого перехода, приблизит Сербию к блоку и сократит импорт литиевых батарей и электромобилей в Европу из Китая.

Хотя правительство настаивает на том, что рудник представляет собой возможность для экономического развития, критики утверждают, что он нанесет непоправимый ущерб долине Джадар, а также ее важнейшим запасам подземных вод и сельскохозяйственным угодьям.

Местные жители долины решительно выступают против шахты, которой будет управлять многонациональная горнодобывающая компания Rio Tinto. И правительство, и компания пообещали самые высокие экологические стандарты в процессе добычи, но противников это не убедило.

Как писал OBOZ.UA, 19 июля 2024 года состоялся официальный визит канцлера Германии Олафа Шольца в Сербию, во время которого было подписано чрезвычайно важное соглашение о возобновлении разработки литиевых месторождений в Сербии. Согласно сообщениям немецкой прессы, Европейский Союз, который был одним из подписавших соглашение, Германия получит исключительные права на поставку литиевого сырья. Как сообщает компания Rio Tinto, по лицензии которой теперь будут добывать сербский литий, планируется с помощью сербских месторождений покрыть 90% дефицита лития в ЕС. По данному соглашению Сербия получит от Евросоюза около 6 млрд евро инвестиций и содействие в строительстве завода по производству аккумуляторов.

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