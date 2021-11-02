В Саудовской Аравии стартовало строительство города будущего: там не будет дорог для авто и наземного транспорта

Саудовская Аравия начала строительство нового города Неом (Neom), который протянется на 170 км от побережья Красного моря до столицы провинции Табук. Город будет возведен по новейшим технологиям, в нем не будет дорог и автомобилей: весь транспорт будет подземным и скоростным.

Как рассказал Аrabianbusiness, Неом примет первых туристов и жителей уже в первом квартале 2024 года. Предварительная стоимость футуристического проекта, поддержанного и финансируемого Саудовским государственным инвестиционным фондом, а также рядом частных локальных и международных компаний, составляет $500 млрд.

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Известно, что власти страны собираются в рамках проекта использовать технологию засевания облаков для того, чтобы над этой территорией чаще шел дождь, запускать в небо огромную флотилию дронов для создания иллюзии искусственной Луны и экономии электричества, а также перевозить людей воздушным такси. На побережье планируют рассыпать светящийся песок для создания "сказочной" атмосферы.

В перспективе город должен стать технологическим хабом, в котором будут использовать исключительно источники альтернативной энергии, роботов, цифровые технологии, где будут построены современные медицинские центры и образовательные учреждения.

"В городе станут обыденными нанотехнологии, робототехника, искусственный интеллект. Помимо научно-технического прорыва, ожидается, что предприятия будут работать в гармонии с природой, максимально бережно относясь к ней", – сказано в статье.

На сегодня город построен всего на 1%. Его возводят с двух сторон и, в конце-концов, строители должны встретиться где-то посредине города. На объекте уже работают и живут более 1500 строителей.

По словам исполнительного директора проекта Надми ан-Насра, они сейчас занимаются в основном "перемещением песка и гор" для прокладки подземной транспортной инфраструктуры.

Он отметил, что место для размещения города было выбрано крайне удачно, так как около 40% населения планеты смогут добраться до него менее чем за 4 часа.

Следующим шагом станет юридическое урегулирование правил, по которым будет жить новый мегаполис. Предполагается, что Неом будет подчиняться законам, несколько отличным от тех, по которым живет большая часть населения Саудовской Аравии. Предполагается, что город станет зоной свободной торговли, где все жители будут иметь равные права и возможности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Японии компания Toyota намерена построить экспериментальный город Woven City, который будет работать на водородном топливе.