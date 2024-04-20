В Румынии строят автомагистраль до границы с Украиной: куда планируют продлить

В Румынии планируют к 2026 году завершить строительство автомагистрали из Бухареста в город Серет, расположенный на границе с Украиной. Дальше дорогу хотят продолжить как минимум в Черновцы, Тернополь и Львов.

Об этом рассказал президент Сучавского уездного совета Георге Флутур на презентации стратегии по Генеральному плану развития пограничной инфраструктуры в Черновцах. Его слова процитировало агентство Укринформ. Строительство дороги делают за деньги, предоставленные Европейской комиссией.

Флутур отметил, что в Румынии утвердили реконструкцию автодороги Бухарест – Сирет – Порубное (пункт пропуска на границе с Румынией в Черновицкой области).

"Дорогу будут строить за европейские средства. Мы обязаны принять все необходимые меры, чтобы продолжить эту дорогу в Черновцы, Тернополь, Львов и Польшу с выходом к пути на страны Балтии", – сказал Флутур.

По его словам, автодорога от Черного до Балтийского и Эгейского морей является стратегической для НАТО. Но для того чтобы действующий КПП "Порубное – Сирет" мог пропустить еще больше грузов, его нужно расширить.

Речь идет о строительстве новых и модернизации действующих пунктов пропуска на украинско-румынской границе. Кроме того, румынская сторона, со своей стороны, обязуется развивать и железнодорожные сообщения к украинско-румынской границе для того, чтобы увеличить количество грузов для экспортно-импортных операций между Украиной и странами ЕС.

Как сообщал OBOZ.UA, на трассе Львов – Рава-Русская построят еще одну полосу движения. Дело в том, что эта трасса ведет к границе с Европейским Союзом – соответственно, дополнительная полоса может частично решить проблему с пробками в направлении границы, где грузовики часто блокируют движение.

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