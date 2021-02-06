В Румынии младенец умер после крещения: в стране потребовали изменить обряд. Видео

В Румынии после крещения умер шестинедельный младенец. Девочку госпитализировали, а уже в больнице у нее остановилось сердце. На фоне этого в стране разгорелась дискуссия о необходимости изменить обряд.

Трагедия произошла 1 февраля в церкви православной Святых Константина и Елены города Сучава, пишет Ziardesuceava (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Правоохранители изначально открыли уголовное дело по статье "Умышленное причинение вреда здоровью", а затем переквалифицировали его на "Убийство". Вскрытие показало, что в легких ребенка была вода.

Двое богословов рассказали Adevărul, что священник действовал неправильно, поскольку опускал ребенка лицом вверх, а делать это следует лицом вниз.

В то же время протоиерей Дору Будяну отметил Monitorulsv, что священник уже не первый раз проводит такой обряд. К тому же, уточнил он, малыш плакал после крещения. По его словам, ребенок родился недоношенным. Однако отец малыша говорит, что тот вдохнул 110 мл воды, а в носу у него была кровь.

Как отмечает The Guardian, после происшествия появилась онлайн-петиция о необходимости изменить обряд крещения.

Представитель церкви Василе Банеску сказал журналистам, что священники могут вылить немного воды на лоб ребенка вместо полного погружения в воду. В свою очередь архиепископ Теодосие, лидер традиционалистского крыла церкви, отметил, что ритуал не изменится.

Издание Activ News опубликовало видео с фрагментами во время крещения. На одном из них (коротком) видно, что ребенок кричит до обряда, а на втором – что они также кричит уже и после него.

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице Катара Дохе в туалете самолета обнаружили мертвого новорожденного ребенка.