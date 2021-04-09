В России обвинили Словакию в фейках о "Спутнике V" и потребовали вернуть вакцину

София Закревская Мир 20:50, 9.04.2021 Обновлено: 20:56, 9.04.2021

В России отреагировали на то, что в Словакии усомнились в качестве отправленной им российской вакцины против коронавируса "Спутник V", потребовав вернуть партии препарата обратно.

Об этом стало известно из ряда заявлений, опубликованных в официальном Twitter-аккаунте российской вакцины. В РФ отметили, что словацкие эксперты исследовали "Спутник V" в лаборатории, не входящей в сеть официальных учреждений Европейского Союза по контролю за лекарствами.

В связи с этим Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) попросил провести новую проверку препарата в соответствующей лаборатории. Вместе с тем, 6 апреля фонд направил письмо с просьбой вернуть вакцину из-за многочисленных нарушений контрактов, чтобы ее можно было использовать в других странах.

В целом же заявление Словацкого института контроля за лекарствами в РФ назвали фейковой новостью и кампанией дезинформации против "Спутника V".

Одновременно с этим появилось также заявление о том, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев провел встречу с вице-премьером Словакии Игорем Матовичем, которую назвали "продуктивной".

"Мы надеемся, что Словакия разрешит свои внутренние разногласия и полна решимости работать вместе, чтобы победить COVID. Вакцины должны спасать жизни и не должны использоваться в геополитической и внутриполитической борьбе. Вместе мы сильнее", – таким было последнее сообщение в аккаунте "Спутника V".

В Словакии решили попросить Венгрию о помощи в проверке качества российской вакцины, пишет Associated Press. Игорь Матович отправился в Будапешт на следующий день после требования РФ вернуть препарат.

"Я пришел сюда, чтобы попросить о помощи, и Венгрия поможет, потому что у них есть лаборатории, которые могут оценить вакцину. В Словакии у нас нет такой лаборатории", – сказал Матович.

Напомним, эксперты Словацкого государственного института контроля за лекарственными средствами пришли к выводу, что Россия продала Европейскому Союзу вакцину "Спутник V", которая не идентична получившей одобрение.

Скриншот.
"Спутник V" в Twitter
Скриншот.
"Спутник V" в Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Словакии Игорь Матович предложил министру финансов Эдуарду Хегеру поменяться должностями, чтобы разрешить правительственный кризис, который разгорелся после того, как Матович разрешил регистрацию российской вакцины "Спутник V".

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