В РФ устроили истерику из-за сноса памятника советским воинам в Риге: что произошло на самом деле

Российские пропагандистские СМИ заявили, то парламент Латвии одобрил снос памятника освободителям Риги. А официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала эту новостью словом "вурдалаки".

Однако, как выяснило издание "Новая газета. Европа", в документе, на который ссылаются пропагандисты, нет ни слова о сносе постамента. Сейм только снял юридические ограничения на возможность сноса постамента освободителям.

Дело в том, что 12 мая во втором чтении депутаты поддержали законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках.

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Документ, в частности, приостанавливает действие статьи 13, которая обязывает обеспечить сохранность мемориальных сооружений. "Образ и символика советской армии сейчас прямо и недвусмысленно связаны с агрессией РФ и преступлениями, совершенными в Украине", – сказал глава комиссии по иностранным делам Рихардс Колс.

Как отмечает издание, Латвия продолжит выполнять международные обязательства в отношении захоронений и кладбищ. Однако действие вышеупомянутой статьи приостанавливается до тех пор, пока Кремль не прекратит нарушать нормы международного права в отношении Украины.

К тому же, памятник находится в Риге, поэтому решение о сносе должно принять законодательное собрание города — Рижская дума.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Латвии запретил въезд в страну ряду российских артистов. В частности, в список персон нон-грата вошли певец Филипп Киркоров, комик Евгений Петросян и юморист Владимир Винокур.