Экстренная встреча лидеров Франции, Германии и Польши. Дипломат Долгов назвал несколько важнейших причин

Главных вопросов, которые сегодня обсуждают лидеры от Вашингтона до Брюсселя, от Парижа до Варшавы, по сути, два. Что делать с европейской безопасностью в условиях, когда нет уверенности, как будут действовать США в ближайшее время. И как наиболее эффективно и быстро помочь Украине в это время, пока все еще нет решения американцев о выделении военной помощи в том объеме, в котором мы нуждаемся.

Такое мнение в эксклюзивном комментарии OBOZ.UA высказал украинский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины Игорь Долгов, возглавлявший посольства Украины в ФРГ, Турции, Бельгии и Грузии, главой Миссии Украины при НАТО, заместителем министра иностранных дел Украины, заместителем министра обороны Украины по европейской интеграции.

"На мой взгляд, во время встречи в центре внимания будет не только вопрос Украины, круг проблем для обсуждения гораздо шире. И главная из них – как эффективно и быстро перекрыть пробелы, образовавшиеся из-за отсутствия американской помощи. Есть и другие важные вопросы, которые нужно решать сейчас.

Так, в ЕС были приняты стратегические решения по оборонной промышленности. Франция и Германия являются фаворитами в области оборонной индустрии. Они обладают мощью и возможностями производить все – от танков и самолетов до снарядов и средств радиоэлектронной борьбы. Для этого нужно понимать, где и что распределить между собой. Поэтому встреча будет полезна и для этого направления. Кроме того, есть новые члены НАТО: Финляндия, Швеция, которые также имеют собственные предложения и их нужно встроить в общеевропейское русло Альянса. То есть круг вопросов гораздо шире, поэтому им есть о чем говорить", – отметил Игорь Долгов.

Как сообщал OBOZ.UA:

26 февраля европейские лидеры собрались в Париже, чтобы обсудить неотложные пути помощи Украине и направить президенту России сигнал о решимости Европы по поддержке Украины.

Уже 8 марта Франция начала подготовку к созданию альянса, который при необходимости будет готов отправить солдат в Украину.

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