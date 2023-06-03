В Приднестровье уволили 'замминистра обороны', обвинив в работе на СБУ: подробности

Так называемый глава самопровозглашенной республики Приднестровье Вадим Красносельский снял с "должности" "замминистра обороны" Руслана Паулеско. "Чиновника" заподозрили в работе на украинскую Службу госбезопасности.

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Соответствующий указ оказался в редакции OBOZREVATEL. Документ вступил в силу в день его принятия "президентом" Приднестровья 1 июня.

Паулеско отправлен в запас и продолжит носить военную форму с отличительными знаками квазиреспублики. Кто займет место "ненадежного министра" в приднестровских и российских СМИ не сообщают.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия может готовить провокации в непризнанном Приднестровье. В частности, поддерживаемые Москвой власти "Приднестровской Молдавской Республики" объявили о "проведении тренировок по эвакуации" детей из учебных заведений.

А еще в марте этого года силовики марионеточного государства огласили, что якобы предотвратили теракт против делегации ОБСЕ и так называемого президента республики Вадима Красносельского. В провокациях и угрозе для жизни высокопоставленных лиц опять обвинили СБУ.